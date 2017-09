Partire con bambini e divertirsi: tutti in crociera

Andare in crociera con i bambini: ecco perché un viaggio in nave non è più considerato esclusiva dei pensionati

Partire con bambini per una crociera e divertirsi. Chi lo dice che un viaggio in nave è per pensionati? Ormai le cose sono cambiate. Per attirare i giovani genitori, le compagnie navali stanno proponendo sempre più attività per la loro prole. E, soprattutto, sempre più offerte per famiglie. Le crociere, infatti, hanno duramente sofferto di un’immagine di vecchio stile. “Ma le famiglie stanno incominciando a capire che le nostre navi sono perfettamente adatte alle loro esigenze”, afferma l’amministratore delegato di MSC per Francia, Lussemburgo e Belgio.

PARTIRE CON BAMBINI: Tempo libero per tutti

I proprietari di navi non hanno risparmiato sforzi per offrire un’ampia gamma di attività di svago per giovani e meno giovani. Le nuove navi da passeggeri di Costa propongono cabine in cui i genitori possono dormire con due figli. Le famiglie costituite da due adulti e due o tre minori possono risiedere in due cabine indipendenti a tariffe vantaggiose. E sono state pianificate addirittura camere “single-parent”. I bambini possono divertirsi in uno dei quattro club adatti all’età. I più giovani possono giocare a pirati mentre gli adolescenti prendono lezioni di danza.

PARTIRE CON BAMBINI: Immergersi nel loro mondo

Tutte le grandi aziende hanno anche firmato partnership con i marchi per offrire spazi legati agli universi preferiti dei bambini. MSC ha unito le forze con Lego, mentre Costa ha preferito Peppa Pig. I personaggi di Dreamworks come Shrek o Kung Fu Panda sono presenti sulle navi del Royal Caribbean. Il proprietario della nave americana offre anche un’opzione chiamata “My Family Time Dining”. Ovvero quando i bambini dai 3 agli 11 anni possono cenare con i genitori nel ristorante principale. Se finiscono prima, vengono poi curati dagli animatori in modo che gli adulti possano terminare i loro pasti. Durante il giorno sono previste diverse attività dedicate alle famiglie. Come i giochi per la piscina e le sfilate. Per la sera non mancano spettacoli di karaoke.

I divertimenti più sfrenati

Gli Aquapark sono dotati di piscine a onde e simulatori di surf che fanno divertire sia bambini piccoli che i più grandi. I passeggeri che non soffrono di vertigini possono cimentarsi con le pareti di arrampicata, attività amata sopratutto dai giovani.

Dove e con chi andare

Il Mediterraneo e i Caraibi sono le destinazioni preferite dalle famiglie.

Le grandi compagnie che offrono molte attività per il tempo libero dei loro passeggeri più giovani sono MSC, Costa Crociere, Royal Caribbean e Carnival Cruises