Uva: idee “settembrine” per cocktail originali

Le ricette con il frutto zuccherino e benefico per aperitivi di inizio autunno

Uva per inaugurare l’autunno. Settembre è il mese migliore per assaporare questo frutto dalle straordinarie proprietà organolettiche.

Buona parte dei componenti salutari sono contenuti nella buccia. Quella dell’uva nera contiene notevoli quantità di polifenoli e resveratrolo, che hanno proprietà antiossidanti. L’uva ha caratteristiche straordinarie. Contiene zuccheri semplici facilmente digeribili, oligoelementi, in piccola quantità anche proteine e lipidi. È ricca di sali minerali, come zinco, potassio, magnesio, ferro, e vitamine del gruppo B, A e C.

In cucina si utilizza ogni varietà di uva e ogni suo derivato. Dal vino al succo analcolico. Ecco allora tre ricette semplici e originali per cocktail all’uva che sapranno allietare l’inizio dell’autunno.

Cocktail all’uva: la ricetta con vodka

Un concentrato aromatico per un drink liscio, già naturalmente buono. Procurarsi:

7 cl di vodka

10 acini di uva nera

2 cucchiaini di zucchero di canna

1 lime

ghiaccio tritato

Mettete in un bicchiere il lime a fettine e gli acini privati dei semi. Aggiungete lo zucchero e schiacciate con un pestello. Lavate e tagliate il lime a spicchi e metteteli con l’uva nel bicchiere. Aggiungere il ghiaccio tritato e versare la vodka. Guarnire con un acino di uva.

Uva e rhum

400 g di uva bianca

1/2 bicchiere di rhum

menta fresca

zucchero di canna

ghiaccio tritato

Lavare e privare dei semi l’uva. Frullare la frutta, unire il rhum e il ghiaccio tritato. Shakerare e aggiungere qualche fogliolina di menta. Bagnare i bordi di un bicchiere e cospargerli di zucchero. Versare la miscela e decorare con un acino.

La ricetta con il gin

300 g di uva nera

1/4 bicchiere di gin

1/2 bicchiere di acqua tonica

1/2 limone

ghiaccio in cubetti

zucchero semolato

Frullate gli acini dopo averli privati dei semi. Aggiungere 2 cucchiaini di zucchero semolato e il succo del limone. Mescolare bene fino a quando gli ingredienti saranno ben amalgamati. Aggiungere il gin e l’acqua tonica. Servire con qualche cubetto di ghiaccio.