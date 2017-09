Zoo dove dormire: in Francia si può. Ecco dove

Dopo una giornata alla scoperta di scimmie, orsi o panda, alcuni zoo propongono di trascorrere la notte con gli animali. In tutta sicurezza, per dormire. E per vivere un’esperienza più vicina agli animali. Alcuni zoo francesi offrono, una volta che le porte sono chiuse al pubblico della giornata, a trascorrere lì la notte. Per scoprire un’atmosfera diversa. Per ascoltare i versi degli animali selvatici. O udire gli uccelli cantare la mattina presto. Questo accesso privilegiato in immersione totale è un’esperienza indimenticabile per gli appassionati dei piccoli e dei grandi animali.

ECCO DOVE DORMIRE ALLO ZOO

A Nantes in modalità savana

Il Planète Sauvage, un parco vicino a Nantes, festeggia quest’anno il suo 25 ° anniversario. Comprende oltre 1000 animali di 150 specie diverse che vivono distribuiti su 80 ettari. È possibile vedere in particolare i cinque ghepardi nati nell’agosto scorso, gli struzzi o i caratteristici maiali vietnamiti. Inoltre, il luogo offre la possibilità di trascorrere una notte sotto le stelle in un bivacco stile camping. Si tratta di lodge circondati da antilopi e zebre che passeggiano tranquillamente nei propri spazi. Si possono effettuare escursioni notturne in 4×4 con le guide che forniscono informazioni sulle specie osservate.

Planète Sauvage – La Chevalerie, 44710 Port-Saint-Père

Tel: 02.40.04.89.88; www.planetesauvage.com

Tariffe: soggiorno in un bivacco da 180 € per due giorni e una notte.

Prezzi: adulto (26 €), bambino tra i 3 ei 12 anni (21 €).

LA FRANCIA DEGLI ZOO

Beauval, nel cuore della Loira

Alligatori, panda, koala … Lo ZooParc di Beauval, con una superficie di 35 ettari nel cuore dei castelli della Loira, conta circa 600 specie. E con novità quest’anno: una famiglia di cervi composta da una coppia e tre figli. Il sito ha tre stabilimenti a tre stelle con atmosfere esotiche e uniche.

Il Pagodas de Beauval, un hotel tra la decorazione cinese e l’esotismo con una piscina riscaldata in laguna circondata da rocce. I Jardins de Beauval, con alloggi formati da 5 padiglioni con 112 camere di ispirazione indonesiana. La struttura dispone anche di una piscina riscaldata all’aperto stagionale e di un centro benessere rilassante. E infine, Les Hameaux de Beauval, che offre camere da letto in stile asiatico e una piscina all’aperto riscaldata.

ZooParco di Beauval 41 110 Saint Aignan sur Cher +33 (0) 2 54 75 5000 www.zoobeauval.com

Tariffe: Pagodes de Beauval a partire da 109 € per notte.

Les Jardins de Beauval da € 118 per notte

Les Hameaux de Beauval da € 300 a settimana

SI DORME ALLO ZOO

La Fleche, non solo Cartesio

Lo Zoo La Fleche, aperto dal 1946, si sta allargando per permettere di accogliere dieci nuove specie di rinoceronti indiani, antilopi cervicapres, una voliera di otto metri di altezza e un ambiente per le lontre. Dieci punti di osservazione e un ponte pedonale di 70 metri sono stati organizzati per dare la massima visibilità.

Il sito è noto anche per il suo Safari Lodge, composto da dieci casette. Da cui è possibile individuare cinque diverse categorie di animali. Sono gli orsi polari, gli orsi grizzly, i lupi bianchi, le tigri bianche e i lemuri. Ogni lodge ha due stanze, un giardino di 200 a 500 m² o una terrazza sospesa a quattro metri di altezza.

Zoo di La Flèche – Le Tertre Rouge, 72200 La Flèche Tel: 02 43 48 1919

www.zoo-la-fleche.com

Prezzi: da 129 € per gli adulti e € 69 per i bambini (da 3 a 11 anni, gratuito per bambini sotto i 3 anni) per una notte, l’accesso al parco per due giorni, cena e colazione.