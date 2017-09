Pregiudizi fashion: i miti della moda da sfatare

E’ ora di smetterla di attenersi, in maniera ferrea, a tutti quelli che sono i dettami imposti dal fashion system. Definire ciò che è più o meno trendy è una questione di gusti. Passano gli anni e le opinioni, così come le mode, cambiano. Rompiano dunque tutti quegli schemi precostituiti che portano, ad esempio, a etichettare il bianco come una prerogativa dell’estate o ancora il nero e il blu come colori difficili da abbinare. Preparatevi a dire addio ai pregiudizi. A rivelare i miti che bisognerebbe sfatare è stata la rivista Marie Claire.

Niente errori di stile, solo pregiudizi

Sdoganate ogni cliché. Perché lasciarsi influenzare da ciò che pensano o dicono gli altri sentendosi costretti a venire meno al proprio stile? Basta. E’ giunto il momento di vivere con maggiore serenità quello che, fino ad oggi, è stato etichettato come un “errore di stile”.

Il bianco in inverno

Il bianco, per molti, è sinonimo d’estate, abbronzatura, aperitivi in spiaggia etc. E’ sicuramente un colore che si addice alla bella stagione. Ma non solo. E’ infatti sì perfetto per un costume ma anche per un maglione, un cappotto o una sciarpa. Usarlo in inverno può anche essere un buon modo per cambiare aria nel guardaroba ed eliminare quei toni troppo cupi cari alla fredda stagione.

Paillettes: chi l’ha detto che vanno bene solo per le feste?

Se pensavate che le paillettes fossero una prerogativa delle feste di Natale o del Capodanno, siete fuori pista. Sicuramente un mini abito ricoperto da glitter non va bene per andare in ufficio ma giocare con dettagli scintillanti non è un peccato. Basta azzeccare il giusto abbinamento. Un esempio? A una gonna scintillante, vera protagonista, basta abbinare una maglia nera che smorza i toni. O ancora, a una giacca brillante si possono associare jeans e scarpe da ginnastica. Così facendo sarà possibile brillare ogni giorno. Ma con discrezione.

Sì ai calzini

I calzini sono croce e delizia allo stesso tempo. Sono comodi ma non sempre sono belli da vedere. Se il binomio calza-scarpa aperta vi fa storcere il naso, provate a liberarvi dai pregiudizi. Bisogna ricordarsi che a volte nella vita bisogna saper scendere a compromessi. Al fine di prolungare il mood vacanziero, si possono continuare a indossare i sandali ma abbinandoli a una calza glamour.

Pizzi e merletti, un evergreen

Ebbene sì, pizzi e merletti presenti su maglie e abiti sono (anche) perfetti per l’autunno-inverno. Si possono declinare a mille e uno usi. Se associati a degli stivali daranno all’outfit un animo rock’n’roll mentre, se si prediligono le scarpe da ginnastica, il look risulterà più casual.

Nero e blu, i nemici-amici

Alzi la mano chi non ha sentito dire, almeno una volta, che blu e nero non vanno mai indossati insieme. Falso. In realtà questa combinazione di colori funziona meravigliosamente. E’ ultra chic. Via libera quindi al completo spezzato ovvero all’utilizzo di una giacca blu navy con un maglione o un pantalone nero.