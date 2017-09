Torta di uva fragola: la colazione è violacea

Torta di uva fragola: ossia un dessert che combina un particolare tipo di frutto – particolarmente dolce – con un’estetica che colpisce occhio e mente. Immaginate infatti la vostra distesa di farina, burro e uova, ovviamente cotta, che però dispone di un interno violaceo e di piccoli frutti rotondi che interrompono la regolarità del dessert. Non è davvero un bello spettacolo? Noi crediamo di sì. Per questo motivo oggi la ricetta che viene proposta è quella di una torta classica con ripieno di uva fragola.

Ricordate – prima di cominciare – che il sapore dell’uva fragola è diverso da quello dell’uva tradizionale. Qui si ha a che fare con un frutto più zuccherino e particolarmente gustoso. Ecco come prepararla secondo la ricetta del blog Saltando in padella.

Torta di uva fragola

Ingredienti (per uno stampo da 24cm)

85 g di burro

180 g di farina

un cucchiaino e mezzo di lievito per dolci

mezzo cucchiaino scarso di sale

150 g di zucchero

un uovo intero

125 ml di latte

un cucchiaino di estratto di vaniglia

uva fragola

2 cucchiai di zucchero per la copertura

Procedimento: battere il burro con lo zucchero con le fruste elettriche per 3 minuti. Unire continuando a battere l’uovo intero e poi il latte, facendo attenzione ad incorporare bene. Aggiungere sale e vaniglia.

Ora abbassando la velocità delle fruste al minimo unire la farina e il lievito. Lavorare finché il tutto è amalgamato. Versare metà dell’impasto nella teglia unta e infarina, o coperta con carta forno, e mettete metà dell’uva fragola. Poi ricoprite con il resto dell’impasto livellandolo un pochino e mettervi sopra il resto di uva fragola. Spolverizzare con i due cucchiai abbondanti di zucchero. Cuocere in forno preriscaldato a 175 gradi per dieci minuti, quindi abbassare la temperatura a 160 e continuare per circa 45 min/un’ora, dipende dai forni. Nel mio era pronta in 50 minuti (oltre ai 10 a 180 gradi). Far raffreddare completamente prima di servire.