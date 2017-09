Aromacologia: un profumo per star bene

Aromacologia: la scienza che studia effetti positivi degli oli essenziali sulle emozioni. A differenza dell’aromaterapia, che ha una visione terapeutica attraverso bagni, impacchi, massaggi, l’aromacologia punta semplicemente sul benessere. Sul sorriso interiore frutto di un ambiente che sa di buono.

Aromacologia: la calma interiore grazie ai profumi

Quante volte ci siamo soffermati a sentire un profumo che ci ricordava qualcosa. L’odore della pianta delle nostre vacanze infantili. O il profumo della vaniglia di cui ci inondavamo da adolescenti. Questo accade per qualunque tipo di odore, anche quello dell’arrosto. Ma in realtà esistono essenze che ci fare stare bene. Nel vero senso della parola.

Un esempio? La brezza marina genera associazione alle vacanze. Può aiutare a sgombrare la mente e a metterci a nostro agio. Tuttavia, la cosa più importante è quella di utilizzare odori che semplicemente ci piacciono. Anche se non sappiamo perché. È come nella scelta di un profumo da indossare.

Spesso gli odori molto forti possono causare stress eccessivo. Mentre quelli che “sanno di pulito” aiutano a mantenere la calma. Ecco allora le essenze che contribuiscono a generare benessere psicofisico.

Ylang Ylang: il rilassante per l’aromacologia

Conosciuto come “fiore dei fiori”, è noto per le sue proprietà rilassanti. In aromacologia l’olio essenziale puro è stato utile in caso di palpitazioni, ansia, depressione e pressione alta. È anche un provato sedativo e tonico. Utile dunque per calmarsi dopo un forte litigio.

Lavanda: ottima per la scuola

La lavanda aiuta a controllare lo stress emotivo. Il suo olio essenziale ha un effetto lenitivo sui nervi, può alleviare la tensione nervosa e la depressione, oltre a trattare le emicranie. In Gran Bretagna molti genitori mettono una goccia di lavanda sul cuscino dei loro figli. Un sonno tranquillo e riposante è garantito.

Agrumi e note erbose: utili a lavoro

Il limone o altri agrumi funzionano bene per lenire le tensioni a lavoro. Questo profumo favorisce la concentrazione e ha proprietà calmanti. Le note erbose danno un senso di pausa dai ritmi frenetici. In questo modo chiunque riesce a fare il proprio lavoro in tutta serenità.