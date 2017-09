Asciugacapelli? Meglio portarlo da casa

L’asciugacapelli, o phon che dir si voglia, è un utilissimo accessorio. Sopratutto per le donne. I capelli corti si possono anche solo frizionare con un asciugamano o lasciarli all’aria e si asciugano rapidamente. I capelli lunghi no. Utilizzando gli asciugacapelli le chiome non rimangono bagnate a lungo garantendo benefici sulla cervicale. Inoltre, utilizzato con una spazzola adeguata, si possono ottenere pieghe perfette in modo semplice. Occhio a non utilizzare lo strumento in modo sbagliato, però. Perché potrebbe danneggiare i capelli invece di essere un valido alleato.

ECCO PERCHE’ E’ MEGLIO PORTARE L’ASCIUGACAPELLI DA CASA QUANDO SI STA IN ALBERGO

In realtà c’è l’altra faccia della medaglia. Non in molti, infatti, pensano a come l’asciugacapelli sia un mezzo per la diffusione di germi. Stiamo parlando, soprattutto, di quelli che si trovano negli alberghi. Che conviene, quindi, non usare mai. Tra tutti gli oggetti che si trovano in una stanza d’albergo (vedi telecomandi, coperte, brochure ed altro) il phon è quello a maggior rischio di batteri. E’ quanto emerge da un’analisi effettuata da ABC News insieme al microbiologo Chuck Gerba. Dalla ricerca fatta su diversi hotel presi a campione è risultato che l’asciugacapelli è tra gli accessori più sporchi in assoluto.

Le camere dove sono stati effettuati gli esperimenti erano di vario tipo. A basso prezzo, a prezzo medio e di alto livello. Nelle nove stanze dove sono state effettuate le rilevazioni Chuck ha testato diverse cose. Servizi igienici, lavandini, bicchieri e ferri da stiro tra i vari oggetti presi in considerazione. Sei delle stanze avevano lavandini con livelli di germi oltre la norma. Cosi come il menu del servizio in camera.

E, ovviamente, l’asciugacapelli. A nessuno farebbe piacere sapere che la quantità di germi rilevata sui gabinetti degli hotel è di gran lunga superiore a quella che si trova sui servizi di casa nostra. Ad ogni modo, la buona notizia è che, con quasi quattro milioni di persone che dormono negli alberghi ogni giorno, sono ben pochi i casi in cui i clienti contraggono malattie. Tornando alla questione dell’asciugacapelli, la soluzione è quella di portare il proprio accessorio da casa. O anche avere con se le pratiche salviette disinfettanti con cui si può pulire.