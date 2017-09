Casco e occhiali : protezione per il ciclista

Casco e occhiali costituiscono la dotazione minima per la protezione degli appassionati di ciclismo. Per ridurre i rischi di eventuali e inopinate cadute. E per tenere gli occhi al riparo dal sole e dal vento. Una necessità per i professionisti e un dovere anche per gli amatori. Sempre più attenti a combinare gli aspetti tecnici con uno stile ricercato. Anche per questo due brand all’avanguardia nella produzione di occhiali da ciclismo hanno deciso di allargare la propria offerta. Oakley e Salice lanciano i nuovi caschi per la bici.

Con casco e occhiali ad alte prestazioni

Dalle lenti ad alte prestazioni per ciclisti a caschi protettivi, il passo di Oakley è stato breve. D’altronde l’azienda californiana ha le due ruote nel dna. Non solo quelle a motore – tanti campioni del moto GP, come Valentino Rossi, fanno parte della scuderia Oakley- . Il focus sul ciclismo resta comunque prioritario. Per Olaf Dunz, Direttore Marketing Globale di Oakley, l’obiettivo è “perfezionare l’interazione del ciclista con il mondo che lo circonda e migliorare le sue prestazioni”. La nuova collezione di caschi ARO Series è basata sulla qualità e sulla facilità di integrazione con le lenti. Per rendere efficiente l’aerodinamica e la termoregolazione. Sono 3 i modelli proposti da Oakley. ARO7 è stato pensato per gare a tempo e triathlon. ARO5 è nato per la velocità e lo sprint. Infine ARO3, progettato per le gare più estreme, quando le salite e le temperature rendono tutto più difficile.

Anche Salice punta sulla perfetta integrazione tra casco e occhiali. Il nuovo Levante è un elmetto creato per essere abbinato con gli occhiali 016. Levante ha una calotta arrotondata e grafica tricolore. Ma soprattutto è costruito con la tecnologia In-Moulding, che migliora la capacità di assorbimento degli urti. La sicurezza del ciclista passa anche per una maggiore visibilità. Specie quando si va su strada. Per questo Salice ha previsto una luce – fissa o intermittente – regolabile sulla nuca. Utile per segnalare meglio la propria presenza. La proposta si completa con l’occhiale 016. Dotato di una lente specchiata RAINBOW RW in policarbonato antigraffio, protegge dai raggi ultravioletti.