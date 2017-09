Sette consigli su come superare una rottura

In media ci vogliono 11 settimane per vivere con serenità la fine di un rapporto, secondo uno studio del Journal of Positive Psychology. Ma esistono interessanti consigli scientifici che aiutano ad accorciare questo periodo. A superare una rottura. E che aiutano a curare al meglio il cuore spezzato.

Come riprendersi il prima possibile dopo una rottura in amore: ecco cosa consigliano gli specialisti…

Espelli le emozioni

Piangi un po’, o tanto. Anche un fiume, come Justin Timberlake cantava, se volete. Quando una relazione finisce in maniera amara, è importante riconoscere ciò che è andato bene e male. Anche se ciò comporta l’apertura del sistema idrico. E diversi studi hanno dimostrato che questi sfoghi aiutano a risollevare gli spiriti.

Taglia i ponti

Dai una ripulita a tutti i social. E impedisci di controllare l’ex su Facebook, Twitter, Instagram ecc. Non fare in modo che i feed social ti rovinino la giornata. Uno studio del 2012 ha scoperto che su 464 partecipanti, quelli che sono rimasti amici su Facebook sperimentano maggiori livelli di sofferenza e una crescita personale inferiore.

Parole, parole, parole

Discutere, arrabbiarsi, svelarsi, abbattersi. Se c’è qualcuno accanto, non fa mai male. Occorre parlare per espellere il veleno che si ha in corpo. Il rischio è di sfinire le tue amicizie, i tuoi parenti. Quindi non esagerare. Magari alterna le tue “vittime”.

Trova qualcuno di nuovo

Secondo uno studio del 2014 coloro che “rimbalzano” in nuovi rapporti dopo una rottura hanno sperimentato un benessere maggiore rispetto a coloro che sono rimasti single.

Spendi bene il tuo tempo

Prenota un viaggio, passeggia per il parco, iscriviti un corso di cucina. Vai avanti e sorridi, sempre.

Scrivi

Analogamente al parlare, scrivere aiuta a rendere più chiari problemi e situazioni che, se taciuti, non riescono ad emergere. C’è chi tenta la strada del blog, chi quella del semplice diario. L’importante è entrare in contatto con i tuoi pensieri, per ridurre stress e risolvere i problemi in modo più efficiente.