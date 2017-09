Donne che cambiano il mondo: Firsts

Quella del ‘soffitto di cristallo’ è la metafora che si usa quando ci si riferisce al limite che impedisce il raggiungimento di un obbiettivo – di solito lavorativo – a causa di disparità e discriminazioni. La rivista Time ha realizzato un ampio progetto intitolato Firsts, dedicato alle prime donne che hanno infranto questa barriera nel loro settore. Donne che cambiano il mondo e raggiungono gli obbiettivi che fino ad oggi sono stati esclusivamente maschili. Posizioni lavorative e sociali che, per la prima volta, sono occupate da una donna. Scopriamo chi sono.

La prima a… Donne che cambiano il mondo

Serena Williams è stata la prima tennista a vincere 23 Grand Slam. Janet Yellen la prima a capo della Federal Reserve, la banca centrale degli Stati Uniti. Madeleine Albright la prima segretaria di stato degli USA. Cassie de Pecol è la prima donna ad aver viaggiato in tutti i paesi del mondo. Selena Gomez è la prima donna che ha superato i 100 milioni di follower su Instagram. Cindy Sherman è la prima artista una cui foto è stata venduta per 1 milione di dollari. Oprah Winfrey è la prima donna a dirigere e produrre il suo talk show. Sheryl Sandberg è la prima multimilionaria proveniente dal mondo dei social network. Mae Jeminson è la prima astronauta nera ad essere andata nello spazio.

Sono 46 in tutto i nomi della lista stilata dal Time. Donne che cambiano il mondo, donne che per prime hanno infranto il soffitto di cristallo nel loro settore. In politica, nell’arte, in televisione, nel cinema, nell’economia, nella scienza, nello sport, nella cucina, nella musica, nel mondo militare. Il progetto è accompagnato da brevi interviste e dichiarazioni di ognuna. Riflessioni sulla discriminazione, sulle difficoltà incontrate in quanto donne, sul bisogno eterno di dimostrare quanto valgono. “Il mondo è pieno di uomini mediocri in ogni posizione. Le donne non possono mai essere mediocri, devono essere le migliori” afferma Madelaine Albright. Esempi concreti di come, una volta scalato il soffitto di cristallo, la vista dalla cima sia meravigliosa. Trovate il progetto completo a questo link.