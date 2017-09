Drone in crociera: cosa aspettarsi nei prossimi viaggi

Presto in crociera con il drone subacqueo per esperienze da “Ventimila leghe sotto i mari”.

Il drone sempre più spesso vola sopra le nostre teste nelle più svariate occasioni. E non mancherà molto per andare in crociera. Ma non per volare nel cielo. Bensì per esplorare il fondale marino. Tra pochi mesi, infatti, i passeggeri della compagnia norvegese Hurtigruten, avranno la possibilità di scoprire il mare profondo durante la navigazione. Questo grazie alla grande produttività tecnologica che lo permette. Ecco dunque che esplorare l’abisso dell’Artico o dell’Antartide non sarà più un privilegio per pochi. Grazie al drone installato comodamente su una barca. Cosa inimmaginabile fino a poco tempo fa.

NOVITA’ IN CROCIERA: IL DRONE SOTTOMARINO

Con i droni sottomarini, invece, tutto diventa possibile. Hurtigruten, uno dei leader mondiali nelle crociere di esplorazione del ghiaccio, ha deciso di equipaggiare le proprie navi con queste meraviglie tecnologiche. Il direttore generale della società norvegese, Daniel Skjeldam, afferma che il 90% degli oceani rimane inesplorato. Ma grazie ai droni imbarcati sulle navi anche i passeggeri saranno in grado di esplorare le zone più sconosciute. Inoltre, tutte le scoperte dei filmati che si reputano essere di particolare interesse saranno rese disponibili alla comunità scientifica.

Hurtigruten ha collaborato con Blueye Robotics per fornire ai passeggeri questa sorta di “Ventimila leghe sotto il mare” del ventunesimo secolo. Il Robotic Image Hunter è piccolo, semplice, ultra compatto e leggero, 7 chilogrammi. E quindi facile da spedire. Possiede quattro propulsori robusti, un ottimo sistema di raffreddamento, un’elica che lo fa correre ad una velocità di 2,5 metri al secondo. In più è un campione di apnea: fino a 150 metri di profondità operativa. Per quanto riguarda il suo talento come regista, lo deve alla telecamera grand angolo HD in grado di riprendere a bassa luminosità e di trasmettere immagini a colori dal vivo di una fedeltà eccezionale.

Questo spettacolo senza precedenti nella storia delle profondità i passeggeri della crociera lo vedranno sullo schermo o attraverso una maschera digitale. Questa nuova attrazione dovrebbe essere installata nel corso del 2018, ma non è ancora noto in quale data. Né in quale nave e in quale viaggio sarà inaugurato. Attualmente il drone è in periodo di prova a bordo della MS Fram.