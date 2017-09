Grande Fratello Vip, il best of dei primi 7 giorni

Grande Fratello Vip: la settimana finita idealmente lunedì 18 settembre – dopo i primi sette giorni di avvio del programma – è stata quella che ha definito i primi equilibri e fatto luce sui caratteri del gioco perlopiù ancora in via di definizione.

Grande Fratello Vip: prima settimana di start-up

Nello zoo del Gf le figure che si rincorrono sono sempre le stesse. Il cattivo, il buono, il freak, la ragazza sensibile, la ragazza bella, il macho, il latin lover, il simpatico, il leader. A parlare è quindi lo schema del grande racconto popolare ricco di sfumature anche se non sempre esso è classificabile come intellettualmente edificante.

L’alto e il basso insieme

Non sempre i concorrenti danno il meglio di sé e di noi. Un effetto collaterale della diretta 24 ore su 24 dove è inevitabile che l’alto si mescoli sempre con il basso. Per esempio un pensiero gentile, come quello che Jeremias Rodriguez ha dedicato al nonno scomparso, si accompagna alla descrizione dei problemi intestinali di Serena Grandi. C’est la vie: celestiale e bestiale insieme; con lo show che va avanti e che ogni settimana incorona un personaggio più in vista degli altri.

Vediamo i momenti più salienti della settimana.

Gf: Vip, Giulia De Lellis racconta il terremoto del Centro Italia nel 2016

Il personaggio venuto fuori dai reality show di Maria De Filippi ha voluto raccontare la sua testimonianza sul terremoto che ha interessato il Centro Italia nel 2016. L’evento ha colpito direttamente la sua famiglia. La De Lellis ha raccontato durante la settimana ai coinquilini di Tristopoli che la sorella della madre è scomparsa in seguito al crollo della casa dove viveva a Pescara del Tronto. Mentre i figli e il marito sono sopravvissuti alla tragedia. La famiglia De Lellis ha quindi ospitato a Roma i cugini e il padre aiutandoli a ricominciare dopo l’evento sismico che li ha colpiti così duramente. Un momento che ha squarciato il velo tra realtà e atmosfera televisiva per ricordare con dignità le vittime del terremoto del 2016.

Grande Fratello Vip: Jeremias Rodriguez più micio che macho

Il fratello meno famoso della famiglia Rodriguez sta facendo una bella gara e sembra riscuotere grande successo da parte del pubblico femminile. Il suo fascino però non è dovuto ad una mascolinità granitica, sicura, da vero macho. Tutto il contrario. Commuovendosi per il ricordo del nonno argentino morto, Jeremias ha mostrato il suo lato più tenero. Ha pianto anche in diretta ieri sera dopo il racconto della De Lellis sulla tragedia di Amatrice. Un comportamento subito sottolineato in studio da Alfonso Signorini che ha definito Jeremias ‘un ragazzo trasparente’. Più micio che macho. Del suo fascino è rimasta preda anche la concorrente Carla Cruz, almeno pare. Per gioco si è scambiata due baci con Jeremias sotto lo sguardo vigile e complice di Simona Izzo. Purtroppo la Cruz è stata esclusa dal gioco. Magari l’amore rinascerà fuori dalla Casa.

Il personaggio della settimana: l’outsider Cristiano Malgioglio

Con i suoi look studiati, occhiali estrosi, turbanti, vestaglie caftano, Cristiano Malgioglio è stato sicuramente il personaggio della settimana. L’autore musicale e personaggio televisivo incarna l’outsider della Casa, il freak dalle manie geniali. Sicuramente è l’eccentrico leader che esercita la propria autorità dall’esterno presentandosi come pensatore ‘diverso’ pungente e divertente. Il Malgioglio pieno di piccole ossessioni, di turbe rappresenta la parte più onesta e fragile del gioco che riconnette ogni spettatore con la propria parte anomala, atipica e per questo unica. Non fatelo uscire vi prego; perché il fattore Malgioglio tiene vivo il gioco più di qualsiasi amorazzo.