Settembre mese delle separazioni e dei tradimenti

Il mese di settembre non coincide soltanto con un aumento vertiginoso del numero di divorzi e separazioni. E se ne contano più del doppio rispetto agli altri mesi dell’anno, secondo quanto sostiene uno studio della Washington University. Questo, purtroppo, è anche il tempo di tradimenti e rapporti extra.

Lo sostiene Gleeden, uno dei siti di riferimento per gli incontri extraconiugali, che ha registrato un aumento del traffico di più +295% da fine agosto, quando la maggior parte degli italiani sono rientrati dalle ferie. Inoltre, analizzando i dati degli ultimi anni, il sito ha rilevato come in generale durante il mese di settembre il numero di iscrizioni aumenti in media di un +275% rispetto ai mesi precedenti.

Secondo Julie Brines e Brian Serafini, gli autori dello studio americano, le vacanze estive rappresenterebbero la cartina tornasole dell’armonia nella coppia. Quando questa lancia segnali in negativo, potrebbero arrivare separazioni o tradimenti.

Settembre: al termine delle vacanze, aumenta la voglia di tradimenti e di occhiatine furtive…

Secondo Gleeden il 72% degli intervistati ha dichiarato di essere molto più attivo sul sito da quando rientrato in città. Diverse le ragioni alla base di questo aumento dell’attività. Il principale risulta essere quello per cui le vacanze abbiano fatto loro aprire gli occhi sul reale stato di crisi della coppia (49%). Da qui, la voglia di guardarsi intorno.

Per il 42%, invece, è stata la vicinanza forzata con il partner e/o la famiglia a incoraggiare la scappatella. Che viene vista, quindi, come una rivendicazione della propria individualità. C’è anche un 7%, infine, che cerca un’avventura solo per combattere lo stress da rientro. Insomma, un modo per rendere più piacevole la routine quotidiana. Ma fare semplicemente dello sport è noioso?