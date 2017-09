Business bag, la borsa per andare in ufficio

Le vacanze sono definitivamente archiviate mentre l’estate volge al termine. Ma un metodo conclamato per rendere il rientro al lavoro piacevole è quello di dotarsi di accessori nuovi, pratici e dal design accattivante. Come una borsa, da sfoggiare per un back to work in chiave trendy. Business bag o urban bag da portare al lavoro, per lei ma anche per lui. Due proposte di alta gamma, dalla classica ventiquattrore allo zainetto contemporaneo.

Business bag per lui

Tra le proposte per lui, Santoni svela una serie di accessori pensati appositamente per il rientro al lavoro. Nella gamma dell’iconica maison, la classica ventiquattrore. Ma anche pratici zaini multi tasche, dall’attitude più contemporanea ed informale. E portadocumenti in pelle, con patta e manici in cuoio colorati e lucidati a mano. Accessori declinati nei toni del blu, per soddisfare anche l’aspetto più trendy. Per accompagnare l’uomo contemporaneo durante l’intera giornata, dal mattino fino alla sera.

Urban classic

Per luoghi di lavoro informali ma con alti standard qualitativi ed estetici, Berluti propone una stagione di accessori di ispirazione militare. Urban bag più che business bag: borse che accompagnano in qualsiasi luogo di lavoro, in ogni momento della giornata. Lavorazione della pelle di alta qualità, design accattivante e praticità. Lo zaino militare Velvet ha uno stile urbano, con un nome ispirato alla storica band The Velvet Underground è disponibile in tre varianti: in tela kaki decorata con scritta ‘BRLT’ in stile militare stampato e dettagli in pelle. In tela nera con dettagli in pelle nera, cerniera frontale decorata in color Venezia Mogano o Bolt Nero. Oppure, in pelle morbida con dettagli in pelle e cerniera Venezia Mogano.

In alternativa, la capiente Marin Underground è una borsa a tracolla regolabile ispirata alla classica sacca marinaresca. Anch’essa disponibile in varianti di tela kaki o pelle nera.