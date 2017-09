L'amore per i fumetti riempie ogni singolo fotogramma di Unbreakable, il miglior film di M. Night Shyamalan. Una riflessione sulla mitologia dei supereroi americani come eredi degli dei dell'antichità. L'apice della trilogia di Sam Raimi, Spider-Man 2 coglie perfettamente i classici fumetti dell'Uomo Ragno, quelli realizzati da Stan Lee e John Romita negli anni '60. La Pixar capisce talmente bene i supereroi classici da aver creato il migliore adattamento "apocrifo" dei Fantastici Quattro Marvel. Gli Incredibili è divertente, ma sa anche riflettere sulla famiglia e l'invecchiamento. Christian Bale ne Il cavaliere oscuro, secondo capitolo della trilogia di Batman firmata da Christopher Nolan. Con un grande Heath Ledger nei panni del Joker, vincitore di un Oscar postumo. I protagonisti di Watchmen, l'ambizioso film di Zack Snyder tratto dal più grande fumetto di supereroi di sempre, creato da Alan Moore e Dave Gibbons. Il lato cinico e disincantato, ma anche terribilmente divertente, degli eroi di carta. Matthew Vaughn racconta cosa succederebbe se la gente normale si travestisse e intraprendesse carriere da supereroi. Nulla di buono... Prima di The Avengers, sembrava impossibile vedere al cinema un tale super-gruppo di eroi e star. Joss Whedon ha compiuto il miracolo. In parti uguali thriller politico, action movie e spy story, il secondo Captain America cinematografico, diretto dai fratelli Russo, distilla perfettamente le pagine dei fumetti Marvel al cinema. Spettacolo e commedia, fantascienza e umorismo. Il matrimonio perfetto. Scrive e dirige James Gunn. Il cast è straordinario: da Chris Pratt a Zoe Saldana, passando per le voci di Bradley Cooper e Vin Diesel. Ma a rubare la scena è Dave Bautista nel ruolo del passionale e un po' tonto Drax. Allo stesso tempo culmine della saga degli X-Men al cinema e canto del cigno di Hugh Jackman nel ruolo che lo ha reso celebre, Logan - The Wolverine è un dolente western travestito da film di supereroi.

Selezionare i migliori film di supereroi non è impresa facile. A partire dal 2000, ne sono stati fatti tantissimi. Da quando il filone ha preso il sopravvento, è diventato un vero fenomeno di massa. Bisogna dare credito al primo X-Men di Bryan Singer per la rinascita dei supereroi al cinema. Nei decenni precedenti, pochi erano stati i film dedicati ai personaggi dei fumetti americani. E in genere non tanto fedeli alle loro fonti.

Ma Singer cambiò tutto, imponendo una visione fedele e allo stesso tempo adulta dei fumetti Marvel. Poi sono arrivati gli Spider-Man di Sam Raimi, omaggio definitivo all’estetica dei comics anni ’60. Una trilogia (conclusasi non nel migliore dei modi) di estremo successo. Che confermò come, rispettando il materiale, si potesse ottenere il favore del pubblico. E come una forte visione autoriale potesse dare risalto alla profondità degli eroi disegnati, vedere la trilogia del Batman di Nolan.

Dal 2008 ci fu poi la svolta, quando la Marvel stessa scese in campo. Iron Man segnò l’inizio di una rivoluzione. Fino a quel momento, i supereroi erano stati esclusivamente protagonisti dei loro film solisti. Ma chiunque legga fumetti sa che, nelle loro pagine, i supereroi si incontrano. Gli eroi Marvel vivono in un unico universo, così come quelli DC. E i Marvel Studios hanno realizzato proprio questo: un universo cinematografico unitario, in cui si muovono tutti i loro eroi. Il primo apice di questa strategia fu The Avengers. Ma ora la cosa sta per culminare in Avengers: Infinity War, in arrivo in primavera 2018.

Non mancano esempi fuori dal coro. Unbreakable – Il predestinato di M. Night Shyamalan è sicuramente tra i migliori film di supereroi. Eppure non è tratto da alcun fumetto, se mai riflette sulla mitologia dei supereroi americani. Kick-Ass di Matthew Vaughn, tratto da un fumetto di Mark Millar e John Romita Jr., si chiede cosa succederebbe se delle persone normalissime decidessero di fare i supereroi senza poteri. E infine Watchmen di Zack Snyder, dal capolavoro firmato Alan Moore e Dave Gibbons, esamina una realtà alternativa in cui gli eroi mascherati hanno cambiato il corso della storia.

Ecco i dieci migliori film di supereroi dal 2000 a oggi.