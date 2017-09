Femme fatale di rosso vestita, Lady Gaga sempre più sexy

Lady Gaga è un’artista sempre sulla cresta dell’onda, una femme fatale che sa sempre come farsi amare. E notare. Musicalmente parlando non teme rivali, le sue hit sono una presenza costante in radio, sono energia pura e fanno ballare e divertire il mondo intero. Non a caso in molti l’hanno definita come la degna erede di Madonna. A confermarlo il successo riscosso in America dal suo “Joanne World Tour” che, purtroppo, non si potrà replicare in Europa. La Germanotta ha infatti dovuto annullare ben 18 concerti (compreso quello del 26 Settembre previsto al Mediolanum Forum di Assago) in quanto affetta da fibromialgia (“sindrome caratterizzata da dolore e rigidità muscolare diffusi, spesso associati a cefalea, astenia, disturbi dell’umore e del sonno”). Ha bisogno dunque di prendersi una pausa.



Lady Gaga, la regina del trasformismo

In attesa di rivederla sul palco, ripercorriamo il suo passato. E come non partire dal suo look? La pop star italoamericana (il cui vero nome è Joanne Stefani Germanotta) è la regina della stravaganza, è una vera trasformista che ama indossare tutto ciò che è unico, eccentrico e fashion (a modo suo). Di certo non passa inosservata, mai. Inevitabilmente è divenuta un’icona di stile nonché una musa per gli stilisti che fanno a gara per vestirla. Donatella Versace in primis, grande amica della Germanotta.

I cambiamenti di stile della Germanotta

Le sue mise sono sempre molto scenografiche, così come le sue esibizioni, e tutto ciò rispecchia la sua estrosa e ribelle personalità. Passa da mise dark ad abiti ora romantici ora decisamente provocanti. C’è da dire però che con il passare degli anni, e grazie allo zampino di Brandon Maxwell (personal stylist), i toni si sono leggermente smorzati.

In molte occasioni ha infatti esternato la sua femminilità con un pizzico di sensualità molto bon ton. Il discorso, ovviamente, non riguarda solo in guardaroba. Anche il suo beauty look è in continuo divenire. Lady Gaga ha infatti cambiato innumerevoli volte il colori dei capelli così come le acconciature e il make up.

La regina del pop in versione femme fatale

Sebbene non sia una bellezza da passerella (è alta solo 1,55 cm), ha fascino da vendere. E’ una vera maestra di stile. Lady Gaga è una femme fatale che insegna a tirare fuori il meglio di sé. A confermare il suo essere camaleontica l’outfit scelto per salire sul palco in una delle esibizioni del “Joanne World Tour”.

Durante l’esecuzione di “Bloody Mary”, l’artista ha sfoggiato un completo rosso fuoco di nappa vernice e organza realizzato da Marianna Rosati, creative director di DROMe. Semplicemente esplosiva. I giochi di volumi le stanno particolarmente a cuore. Ancora una volta, dunque, la sfavillante Lady Gaga ha saputo lasciare il segno.