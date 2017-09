Lamborghini: stile italiano a San Pietroburgo

Per la prima volta i modelli delle celebri Lamborghini entrano in un museo di San Pietroburgo. Si tratta della mostra “Lamborghini. Design Legend” che sarà visitabile fino al prossimo 17 dicembre all’Erarta. In esposizione alcuni tra i modelli iconici della storia del marchio, assieme a dipinti realizzati dal Centro Stile Lamborghini. La rassegna vuole sottolineare come la cifra stilistica del design italiano abbia caratterizzato la storia dell’automobilismo.

Il rivoluzionario linguaggio stilistico della Lamborghini

In mostra il visitatore può immergersi nel percorso evolutivo di forme e stili che hanno fatto scuola e anticipato le tendenze del mondo automobilistico. Un linguaggio fortemente innovativo, nato dalla penna e genio creativo di grandi maestri del design, tra cui Marcello Gandini. L’evoluzione del design e delle innovazioni tecniche della Casa di Sant’Agata Bolognese, sono entrati poi a far parte non solo della storia dell’automobilismo, ma anche della stessa storia dell’arte. Ciascun modello Lamborghini, nella sua portata culturale e autenticità, è paragonabile a un vero e proprio oggetto artistico

La mostra

Nel percorso espositivo la storia dell’Azienda è scandita dalla presenza di cinque vetture e sei modelli di stile. Le vetture mostrano come dall’aristocratica eleganza degli inizi, rappresentata da una 400GT carrozzata da Touring Superleggera nel 1965, si passi alla rivoluzione del gusto e della tecnica nel 1966 con la Miura, capolavoro di Gandini con Carrozzeria Bertone. Il collegamento col design Lamborghini di oggi è dato dalla presenza di una Centenario, creata dal Centro Stile Lamborghini nel 2016.

Da non perdere

L’esposizione si arricchisce di due enormi tele (5m x 2m) che raffigurano Countach e Centenario, realizzate a mano da un designer di Lamborghini. Il percorso espositivo prevede anche i motori, incluso quello dieci volte Campione del Mondo nella categoria Offshore. In mostra anche una rara Diablo GT e una Gallardo Super Trofeo.