L’uva per rimettersi in sesto dopo le vacanze

Aiuta a contrastare malumore, spossatezza e stress. Il frutto di stagione per affrontare il rientro

Vi abbiamo già dato alcuni consigli per combattere lo stress da rientro e la fatica del rimettersi al lavoro dopo le vacanze. Da Dole Italia ne arriva uno ulteriore, che riguarda un frutto di stagione capace di contrastare malumore, spossatezza e stress: l’uva. Sappiamo che l’uva è un potente antiossidante, è depurativa e che persino i suoi semi hanno risvolti benefici. Il Dole Nutrition Institute aggiunge un altro aspetto positivo, ovvero quello di frutto che aiuta a rimettersi in forma dopo l’estate.

L’uva come rimedio alla spossatezza post-ferie

Uno spuntino a base di uva apporta benefici a corpo e mente. Le sostanze nutritive che contiene hanno infatti proprietà che influenzano l’umore. Questo accade perché il frutto autunnale è un’ottima fonte di melatonina, ormone che regola il ciclo sonno-veglia. E se il sonno è regolare, l’umore migliora, la spossatezza diminuisce così come lo stress.

Inoltre, se durante le ferie si è messo su qualche chiletto, l’uva aiuta a ritrovare il peso forma. Uno studio realizzato dal North Carolina Research Campus e dall’University of North Carolina di Greensboro (USA), ha dimostrato che quando si assumono cibi ad alto contenuto di grassi mangiare contemporaneamente uva permette di ridurre del 40% l’aumento di peso. Ciò accade grazie ai polifenoli che lavorano in simbiosi con la flora batterica intestinale. In questo modo ne viene mantenuto l’equilibrio, contrastando l’infiammazione cronica dell’intestino causata da diete troppo ricche di grassi.

Infine, a prescindere dal rientro al lavoro, l’uva aiuta a mantenersi giovani. Il resveratrolo e le proantocianidine oligomeriche (OPC) sono antiossidanti naturali in grado di contrastare i radicali liberi. Mangiare uva quindi difende l’organismo da patologie legate all’invecchiamento.