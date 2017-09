Posizioni sessuali: ad ogni amante la sua sex diet

Posizioni sessuali, quelle più amate non sono frutto del puro caso ma di una precisa inclinazione sessuale che fa preferire una ‘mossa’ ad un’altra. Ne è convinta la terapista australiana Sandra Pertot che ha classificato 6 personalità sessuali a seconda della libido. A riportarle è un articolo del Daily Mail. Sembra proprio che non esistano amanti tutti uguali nei gusti e nella pratica. E che tra le lenzuola sia meglio parlare di dieta del sesso dove ciascuno può riscontrare le abitudini sessuali che più gli si addicono.

Ecco quindi 6 posizioni per 6 amanti differenti a seconda delle tipologia.

Posizioni sessuali: 6 amanti diversi per 6 posizioni

Tipo Sensuale

Il sesso è un’espressione d’amore. Per questo tipo di amante l’intimità è più importante della performance sessuale. La posizione sessuale consigliata è quella che incoraggia il contatto visivo e faccia a faccia, fondamentale per mantenere viva l’intimità.

Tipo Erotico

Il sesso deve essere intenso. Tutto il contrario di un amplesso a basso profilo. In questo caso bisogna variare le posizioni sessuali e la velocità del rapporto.

Tipo Dipendente

Il sesso è usato per cacciare via lo stress e il tipo dipendente diventa agitato se esso gli viene negato. Con questa tipologia di partner è importante stabilire delle regole per non sentirsi usato/a. Soprattutto incoraggiare anche diversi modi per scaricare lo stress differenti dall’amplesso di per sé.

Tipo Reattivo

Dà più che riceve ed è focalizzato esclusivamente sul godimento dell’altro. Il tipo reattivo va incoraggiato a fermarsi e ricevere piacere.

Tipo Assuefatto al sesso

Il sesso è un qualcosa di estremamente irresistibile e irrinunciabile. Per questa tipologia è il sesso a decidere sull’individuo piuttosto che il contrario. In questo caso bisogna essere chiari su cosa piace ricevere e programmare delle sessioni sessuali più veloci ma brevi nella durata.

Tipo Stressato

Il sesso desta preoccupazione. Ci si sente inadeguati e preoccupati al pensiero dell’amplesso. Con questa tipologia l’approccio soft è importante. Si può cominciare con il fare alcuni complimenti che riguardano la sfera del sesso e incoraggiare il partner e parlare delle cattive sensazioni associate al rapporto sessuale.