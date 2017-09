Audrey Hepburn: segreti di bellezza di una stella

Audrey Hepburn: occhi da cerbiatta, capelli corti che poggiano su un collo lungo. Lineamenti spigolosi, splendido sorriso. Ma soprattutto grazia ed eleganza. Non si esaurirebbe mai la lista per descrivere una delle attrici più amate di tutti i tempi.

Era, ed è, la quintessenza della femminilità. Rappresenta una tipologia di bellezza indimenticabile del grande schermo dagli anni ’50 in poi. Una stella che ha (e non ha) i suoi trucchi per splendere.

Audrey: segreti di make-up

Nel vasto mondo del make-up, l’attrice aveva pochi e “stabili” punti fermi. Le sopracciglia, tanto di moda anche in questi tempi, erano sempre in ordine. Grandi, ben disegnate, perfette per dare più carattere a un volto così delicato. “Ai tempi”, come ora, si usava delineare le sopracciglia con matita per poi renderle più lucenti grazie a gel e fissatori specifici. Il rossetto, spesso opaco, era rigorosamente intonato all’abito. E per sottolineare il suo sguardo affascinante, il suo truccatore, Alberto Rossi, ebbe l’idea di separare una ad una le ciglia. Il mascara utilizzato disegnava le ciglia come spilli.

Prodotti di bellezza e un profumo “proibito” per una musa senza tempo

L’American Glamour svela che Audrey Hepburn si recò dal parrucchiere inglese Philip Kingsley alla ricerca di un trattamento idratante e riparativo per i suoi capelli sottili. Kingsley avrebbe appositamente progettato per lei un prodotto stellare, il “Philip Kingsley Elasticizer Pre-Shampoo”.

Ma è soprattutto Hubert de Givenchy, che oltre a creare gli abiti cinematografici della sua musa, creò per lei un profumo nel 1957. È il mitico “L’interdit”. Il nome della fragranza deriva da una frase che la stella avrebbe pronunciato quando il creatore accennò alla commercializzazione del prodotto. “E’ proibito!”, esclamò Audrey.

Quali sono i prodotti utilizzati dall’attrice? La risposta è Estée Lauder. E in gran misura. In una lettera firmata dalla stessa Hepburn si legge: “le mie giornate iniziano e finiscono con Estée Lauder”. Tra i prodotti più utilizzati, il famoso siero avanzato NightRepair , creato nel 1982.

La giusta alimentazione di Audrey

L’interprete Sabrina mantenne la sua silhouette con una semplice ed efficace routine di disintossicazione. In un’intervista rilasciata a Yahoo Beauty, il figlio dell’attrice raccontava che una volta al mese l’attrice dedicava una giornata di dieta a base di solo frutta, verdure, yogurt e molta acqua. Secondo Luca Dotti, era anche un ottimo modo per recuperare il jet lag. E certamente uno dei suoi segreti per preservare la sua linea.

Ma quello che l’attrice amava sottolineare in tutte le sue interviste era riferito alla bellezza interiore. Il sorriso, l’amore per i bambini, l’affetto per chi soffre. Tutto questo rende sicuramente più belle le persone. Anche chi ha già avuto tanto da Madre Natura.