Sara Serraiocco, la camminata è andro-chic

Sara Serraiocco è un giovane volto del cinema italiano che si è fatta vedere al recente Festival di Venezia con il suo ruolo da protagonista in Brutti e cattivi del regista esordiente Cosimo Gomez. Classe 1990, pescarese, ha un volto che incanta e uno stile sobrio che non lascia indifferenti. Non è la classica bambolina dal look sognante. Non è nemmeno l’attrice dall’aspetto totalmente da dura. Al contrario è sogno e incubo allo stesso tempo.

Sara Serraiocco: il look sfoggiato a Venezia

Questo ci dice il look sfoggiato durante la 74ma Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Ossia che l’eleganza non è per forza ‘less is more’ ma si regge su un complicato equilibrio degli opposti. Come in questo look dove l’attrice indossa un completo giacca e pantalone della collezione Manila Grace. Attenzione però ai dettagli. Il completo può sembrare austero con la sua stoffa grigio-nero e la semplicità del taglio. Però poi Sara decide di portarlo a modo suo. Spezzando serietà e rigore. Rispondendo con una carica sexy a chi la potrebbe accusare di essere troppo convinta della sua professionalità.

Sara Serraiocco: nelle scarpe c’è l’estro

Anche se il taglio dei capelli è androgino, la figura slanciata e asciutta, il look andro-chic, è anche vero che nelle scarpe si esprime il maggiore estro. Il sandalo è in vernice nera e semiaperto. La punta è aguzza e punta chiunque si avvicina tra il minaccioso e l’austero. C’è da aver paura. Forse. Anche perché Sara sarà Baldwin, misteriosa assassina nella serie americana “Counterpart” al fianco del premio Oscar J.K. Simmons. La serie diretta da Morten Tyldum verrà trasmessa a gennaio negli Stati Uniti sul canale Starz. Di strada insomma ne ha fatta dai primi ruoli in Cloro e Salvo. Adesso sembra proprio che quelle scarpe a punta della foto puntino verso l’Atlantico alla ricerca di una nuova avventura.