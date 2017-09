Instagram Gigi Hadid Instagram Lady Gaga Instagram Blake Lively Instagram Madonna Instagram Miley Cyrus Instagram Nikkie Reed Instagram Demi Lovato Instagram Nina Dobrev Instagram Leighton Meester Instagram Rachel Bilson Instagram Christy Turlington Instagram Lily Allen

Star senza make-up. Tendenza acqua e sapone

Star senza makeup: chi la spunterà? Siamo abituati a pensare alle celebrities sempre perfette. Trucco e parrucco impeccabili, abiti da far girare la testa a tutte noi. Ma negli ultimi anni ha iniziato a circolare una nuova tendenza: il look acqua e sapone. Sono sempre di più infatti le star che scelgono di mostrarsi al naturale, soprattutto sui social. Scatti che fanno impazzire i fan, decisamente poco abituati a vedere le stelle dello spettacolo mondiale senza trucco e magari anche in abiti casalinghi.

Abbiamo selezionato alcune delle più belle immagini di star al naturale che abbiamo trovato su Instagram. Chi sta meglio senza trucco? Giudicate voi continuando a scorrere le foto che seguono.

Fonte: Cosmopolitan Francia

