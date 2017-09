Susan Sarandon a Londra: il luogo del cuore

Susan Sarandon, vista recentemente alla 74esima mostra del Cinema di Venezia, è una delle icone di Hollywood. E rivela il suo posto segreto più romantico. Che non è a Parigi, bensì a Londra. Quando si riesce ad allontanarsi dalla sua energia folle, dalla frenesia della moda e dai suoi pub affollati, si può ancora sperare di trascorrere un romantico ed intimo momento. Proprio nel cuore della City. Susan Sarandon confida cosi uno dei suoi segreti. Alla domanda di “Evening Standard”, l’attrice di 70 anni rivela tutti i suoi luoghi preferiti a Londra. E per una passeggiata romantica, un incontro segreto, un punto di incontro silenzioso, va a Hyde Park, nel Pet Cemetery, ovvero il cimitero animale.

SUSAN SARANDON A LONDRA: ECCO DOVE VA

Poche persone lo conoscono. E quindi bisogna fare affidamento agli abitanti del luogo per farsi rivelare la sua posizione esatta. Ci si arriva andando sul lato della Baysweater Road, quasi all’uscita della metropolitana Lancaster Gate. Si tratta di un piccolo segreto vittoriano nascosto alla vista delle migliaia di turisti e londinesi che ci passano di fronte ogni giorno. Ma senza saperlo. E’ nato in modo spontaneo alla fine dell’Ottocento nel giardino del custode di Hyde Park. Nel 1881 i padroni del cane Cherry decisero di seppellirlo nel luogo in cui amava giocare. In seguito arrivò anche Prince, lo yorkshire del Duca di Cambridge che morì sotto una carrozza vicino alla casa del custode. E via vita tutti gli altri cani. Con il passare del tempo si fecero posto anche i gatti. E persino una scimmia e un coccodrillo.

Sulle lapidi gli epitaffi sono commoventi e sdolcinati. Il posto non è sempre aperto al pubblico, ma rimane visibile dalla strada dietro le porte del parco. Non è però semplice individuarlo perché non si vede nulla né dal lato del parco coperto da una barriera di piante. L’unico modo per scrutare le lapidi da fuori è quello di porre molta attenzione tra le piante della cancellata dal lato della strada. Ma proprio per questo è un luogo che conserva quel fascino antico del tutto particolare. Ed è qua che molti residenti riescono ad ottenere il permesso di seppellire i loro fidati amici a quattro zampe. Per Susan Sarandon è perfetto per un primo appuntamento. Perché? Secondo lei, l’incongruenza di un tale luogo non può lasciare spazio a nessun silenzio e a nessun imbarazzo.