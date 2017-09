LaPresse 10. Theo James, che abbiamo visto nella saga Divergent e in quella di Underworld.

LaPresse 9. Shemar Moore, fra i protagonisti di Criminal Minds.

LaPresse 8. Kit Harington, il bel Jon Snow di Game of Thrones.

LaPresse 7. Ian Somerhalder. Lo abbiamo in The Vampire Diaries, Lost e anche Smallville.

LaPresse 6. Alexander Skarsgard. Che dire del bel vampiro di True Blood? Ma Alexander lavora molto anche al cinema: ha dato il volto al nuovo Tarzan in The Legend of Tarzan ed è stato fra i protagonisti di Melancholia di Lars von Trier.

LaPresse 5. Liam Hemsworth. Fratello di Chris, Liam è apparso in film come Hunger Games e Independance Day: Rigenerazione. E' attualmente fidanzato con Miley Cyrus.

LaPresse 4. Channign Tatum. Magic Mike, Step Up e Nemico pubblico, per citare alcuni dei suoi film. Presto lo vedremo in Kingsman - Il cerchio d'oro e Logan Lucky.

LaPresse 3. Jamie Dorman. L'attore irlandese è il protagonista della saga di 50 sfumature.

LaPresse 2. Jesse Williams. Impossibile scordarlo: Jesse è l'affascinante Dr. Jackson Avery di Grey's Anatomy.