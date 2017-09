Castelli Aperti: a spasso tra le dimore storiche

Il Friuli Venezia Giulia è una regione ricca di testimonianze architettoniche di un Medioevo fatto di fortificazioni, manieri, dimore storiche. Testimonianze che è possibile scoprire nelle giornate di sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre con visite guidate grazie all’iniziativa denominata Castelli Aperti FVG. Giunto alla trentesima edizione, l’evento vede 15 dimore storiche aprire le loro porte al pubblico. Un tuffo nel passato tra storia, arte, cultura e tradizione.

30° Castelli Aperti FVG: dove e come

Le dimore apriranno al pubblico grazie all’attività del Consorzio per la Salvaguardia dei Castelli Storici del Friuli Venezia Giulia. Un’occasione speciale per visitare alcuni dei manieri più belli della regione. Ma anche i loro parchi e meravigliosi giardini normalmente non accessibili al pubblico. Grazie a visite guidate, sarà possibile scoprire i dettagli più interessanti della storia di ogni castello, dell’arte e dell’architettura, di chi lo abitava. E magari soddisfare qualche curiosità legata a leggende e folclore. Le visite partono ad ogni ora, ma alcuni manieri sono visitabili solo in uno dei due giorni, quindi è bene consultare il sito del Consorzio per avere informazioni dettagliate.

I castelli aperti sono disseminati in tutta la regione. Nove si trovano in provincia di Udine: Castello di Susans (Majano), Castello di Cassacco, Castello di Villalta (Villalta di Fagagna), Rocca Bernarda (Ipplis di Premariacco), Castello di Arcano (Rive D’Arcano), Castello di Flambruzzo (Rivignano Teor), Palazzo Steffaneo Roncato (Crauglio di S. Vito al Torre), Casaforte La Brunelde (Fagagna) e la Centa di Joannis (Aiello del Friuli). Uno si trova in provincia di Trieste, ovvero il Castello di Muggia. Tre sono collocati in provincia di Gorizia: il Castello di San Floriano del Collio, il Castello di Spessa di Capriva e Palazzo Lantieri. Infine, due si trovano in provincia di Pordenone, e cioè Palazzo Panigai Ovio (Pravisdomini) e il Castello di Cordovado.