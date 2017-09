Giulia Elettra Gorietti, una (sexy) principessa in Laguna

Nonostante la 74° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia sia terminata ormai da qualche settimana, ancora se ne parla. Al di là dei film presentati, l’occhio vuole sempre la sua parte. Gli abiti indossati da attori e modelle sul famoso tappeto rosso, scatto dopo scatto, hanno fatto il giro del mondo. Riviste, critici e addetti ai lavori hanno alzato le palette per dare i voti ed eleggere i migliori e i peggiori abiti di questa edizione. Tra le bellezze nostrane giunte in Laguna figura lei, l’attrice Giulia Elettra Gorietti.

Giulia Elettra Gorietti: una sexy principessa alla conquista di Venezia

Dopo averla vista vestire i panni di madrina in occasione della XIV edizione del Magna Graecia Film Festival, è tornata sotto ai riflettori. Durante il Festival del Cinema di Venezia, Giulia Elettra Gorietti ha calcato il red carpet tirando fuori tutta la sua femminilità e sensualità. Ha indossato un raffinato long dress in velluto blu firmato Atelier Emé, casa d’alta moda italiana conosciuta soprattutto per i suoi vestiti da sposa.

L’abito, dall’allure romantica, è caratterizzato da una vertiginosa scollatura. Audace sì, ma non volgare. A sublimare la sua bellezza, un delicato make up e una coroncina incastonata tra i capelli. Giulia, in questa versione molto fiabesca, ricorda una principessa Disney. Che era sexy lo si era già notato quando, in “Suburra“, interpretò l’escort Sabrina, una donna provocante tutta aderenze e scollature.

Gli esordi

Classe ’88 quella dell’attrice romana che, a soli 14 anni, dopo aver abbandonato il suo primo amore, la ginnastica ritmica, ha messo la sua vita sotto ai riflettori. Il suo cv, tra cinema e tv, è ricco di voci. Come non ricordarla nel film “Tre metri sopra il cielo” in cui vestiva i panni di Giulia, la sorella di Babi? O nel sequel “Ho voglia di te” e ancora nella serie tv “I liceali”? Di strada ne ha fatta.

Donna senza rimpianti

Il successo non è tutto rose e fiori. Gli impegni professionali, infatti, le hanno portato via una parte di quei momenti di spensieratezza che non torneranno più. Ma la Gorietti è una donna determinata che vive a testa alta il suo presente. E non rimpiange nemmeno il passato. “So di avere sacrificato la mia ingenuità, ma non mi pesa” – ha rivelato l’attrice a Vanity Fair.