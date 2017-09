Insalata di fichi in 3 varianti veg. Sane e golose

I fichi sono frutti deliziosi che la fine dell’estate ci regala. E oltre ad essere ottimi nella versione assoluta, sono anche ingredienti originali per condire la pasta o per realizzare splendide insalate. L’insalata di fichi e formaggio è un classico, così come è noto l’abbinamento tra fichi e prosciutto. Vogliamo però proporvi 3 variazioni sul tema: insalata di fichi in versione veg, per un contorno goloso, originale e raffinato. In tutti e tre i casi, vi suggeriamo di utilizzare fichi con la buccia sottile in modo da poterla mangiare senza sbucciarli. Neri o verdi a piacere vostro.

Insalata di fichi e rucola

L’accostamento tra fichi e rucola è ottimo visto il contrasto tra dolce e amaro che si crea. Tagliate a spicchi 4 o 5 fichi sodi. Componete l’insalata aggiungendo rucola e noci e, a piacere, del formaggio veg a pasta morbida. Come condimento, create una vinaigrette agrodolce stemperando la punta di un cucchiaio di marmellata (meglio di fichi) in aceto balsamico e olio d’oliva, sale e pepe. Gli stessi accostamenti funzionano benissimo anche con il radicchio.

Insalata di fichi, spinacino e mela

Lo spinacino, ovvero le foglie tenere di spinaci perfette per le insalate, sono un altro ottimo abbinamento ai fichi. Tagliate i frutti a spicchi e mescolateli allo spinacino e una mela verde tagliata a fette sottili. Completate con una spolverata di semi di zucca o girasole. Avrete un piacevole mix di consistenze e sapori. Condite con aceto balsamico, limone, olio d’oliva, sale e abbondante pepe.

Insalata di fichi e tofu

Tagliate del tofu al naturale a cubetti, e mettetelo a marinare in salsa di soia e olio di sesamo per 15-20 minuti. Scolatelo e fatelo abbrustolire in una padella antiaderente bollente. Lasciate quindi freddare e intanto componete l’insalata con i fichi tagliati a pezzetti, il tofu e rondelle di sedano che daranno la parte croccante. Condite con olio di sesamo e qualche goccia di aceto di mele.