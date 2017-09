Lontre, cincillà e ricci al bar: ecco dove

In Giappone per giocare con i cuccioli mentre si sorseggia un tè

Le lontre sono tra i mammiferi più teneri del pianeta. I cincillà sono roditori andini, graziosissimi e morbidissimi. E anche i ricci sono ottimi animali da compagnia. C’è un luogo, in Giappone, dove questi simpatici e dolci esseri viventi possono essere coccolati tranquillamente mentre si assapora un buon tè o un aperitivo. E’ quanto succede all’Harry Cafè di Tokyo, dove i cuccioli sono l’attrazione principale. Nel 2016 è stato il primo bar di ricci al mondo. Qui gli ospiti potevano giocare con i piccoli roditori spinosi tra una tazza di caffè e una chiacchiera. Successivamente i gestori hanno deciso di ampliare l’offerta.

TRA LONTRE E CINCILLA’ MENTRE SI FA L’APERITIVO

Ecco quindi introdurre esperienze ancora più dolci. Ovvero quelle di giocare con neonati di cincillà e lontre. Nella caffetteria, infatti, è stata creata un’apposita area giochi dove i piccoli mammiferi possono giocare, bere e mangiare. Ed un’altra zona in cui interagiscono con clienti che possono, quindi, grattargli il mento, il ventre o le orecchie. Il benessere dell’animale è la prima preoccupazione all’Harry Cafè. Infatti il personale è ben disposto a spiegare ad ogni cliente come comportarsi con i piccoli amici. I cincillà, ad esempio, che sono roditori fragili, devono essere accarezzati con grande accortezza e delicatezza. Le lontre, al contrario, non amano troppo le coccole quanto adorano divertirsi con piccoli giocattoli. I ricci devono sempre essere avvicinati con molta cautela.

E, cosa molto importanti, gli animali non sono li per intrattenere i clienti 24 ore su 24. Se non vogliono giocare, devono essere lasciati soli. Al cliente vengono forniti un paio di guanti. Specie se si appresta a nutrire un cucciolo. Si possono scegliere diverse modalità a seconda di quanto tempo si desidera passare con i piccoli e morbidi amici. Solo per pochi minuti. Solo per farlo mangiare. Oppure un’ora che include anche la fase ludica. Il consiglio da tenere a mente è quello di prenotare con un certo anticipo. Vista l’unicità della proposta il bar è sempre molto affollato. Anche se il Giappone non è nuovo a locali a tema, con i bar con gatti o i ristoranti con gufi, il fatto che siano animali particolari e davvero molto teneri attrae turisti da tutto il mondo.