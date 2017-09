Depressione post partum: anche gli uomini ne soffrono

Dopo 9 lunghi mesi di attesa, tra gioie e ansie, si vive un grande cambiamento: si diventa genitori. La nascita di un figlio mette davanti a nuove responsabilità, tanto le neo-mamme quanto i neo-papà. Questo, spesso, causa una senso di inadeguatezza e paura che sfocia nella cosiddetta “depressione post partum”, un malessere che, a quanto pare, non interessa solo le donne ma sempre più anche gli uomini.

Depressione post partum: non sono solo le donne a soffrirne

Nelle donne è risaputo, i principali responsabili sono i mutamenti ormonali. E che dire degli uomini? A quanto pare la vicinanza al partner o al neonato, l’aumento dello stress, i disturbi del sonno etc., comporterebbero degli scombussolamenti, ovvero l’alterazione dei livelli di testosterone e ciò, oltre ad aumentare la possibilità di manifestare disturbi depressivi, minerebbe anche il rapporto di coppia.

La ricerca

Ad affrontare la questione è stato il Professor Darby E. Saxbe, esperto in psicologia, che ha approfondito l’argomento portando avanti uno studio (pubblicato sulla rivista Hormones and Behaviour) in collaborazione con i ricercatori dell’University of Southern California.

Gli studiosi hanno intervistato 149 neo-genitori a distanza di 2,9 e 15 mesi dal parto. E’ stato chiesto loro di fornire informazioni circa il proprio stato d’animo, l’andamento della vita di coppia e la presenza (o assenza) di sintomi depressivi. Inoltre nei papà sono stati monitorati i livelli di testosterone e ciò che è emerso è decisamente curioso nonché interessante.

Testosterone alto o basso, le conseguenze

A quanto pare gli uomini con una testosterone basso avrebbero sviluppato una maggiore depressione nonché un’insoddisfazione nella relazione con la partner. Il tutto a favore delle donne che, invece, si sono dimostrate molto più serene. Perché? Là dove i papà si sono presi cura del bambino, le mamme hanno dichiarato una maggiore soddisfazione nel rapporto. Questa forma di sostegno ha avuto dunque il suo peso. Andrebbe infatti a scongiurare l’insorgere di depressione post partum nel gentil sesso.

Dosi elevate dell’ormone, invece, andrebbero a favorire non la depressione bensì il possibile verificarsi di conflitti di coppia. Ciò si traduce in una maggiore aggresività (verbale e fisica) da parte degli uomini. Come risolvere la questione? Stando a quanto riporta la rivista Cosmopolitan, alcuni psichiatri avrebbero suggerito la prescrizione di integratori di testosterone. Ma, in realtà, il malessere potrebbe essere passeggero, del tutto fisiologico. Il primo impatto con il neonato, infatti, andrebbe a destabilizzare tanto le mamme quanto i papà ma, con la giusta organizzazione e magari con l’aiuto di un terapeuta, l’emergenza può rientrare.