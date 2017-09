Un passaggio di Luna in segno d’Acqua, in magico trigono fa il suo provvidenziale ingresso nel vostro cielo, in vario modo rannuvolato da passaggi planetari veloci ma certamente dispettosi. Il fine settimana si prospetta quindi denso di opportunità per intuire cosa vada trasformato per progredire in ogni direzione. Prendete nota di quanto vi passa per la testa, fate ordine nelle cose materiali e in quelle immateriali

colore: Verde Acqua

Joy Division, Transmission