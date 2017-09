Scarpe maschili nelle sfumature dell’autunno

Tinte calde, naturali, raffinate. Legno, foglie, terra, caffè: sono le sfumature dell’autunno, che sposano le scarpe maschili e ci riportano a passo compito nelle atmosfere della stagione fredda. Mocassino o stringata, l’importante è che l’eleganza regni sovrana, mentre i dettagli della lavorazione artigianale si fanno protagonisti discreti. Ecco due proposte per calzature maschili nelle sfumature calde dell’autunno. Senza lesinare un vezzo dandy.

Scarpe maschili Made in Italy

A.Testoni propone un mood ‘back to the city’ per l’uomo che calza scarpe e porta accessori a tinte calde. Scarpe e accessori in vitello délavé dove l’eleganza più raffinata si scalda con tinte le naturali. Ricche di sfumature. Pelle morbida e pregiata, dettagli ricercati e comfort estremo, e tutto il prestigio degli accessori realizzati a mano. Tra essi, l’elegante stringata in vitello délavé color mogano, ricco di sfumature realizzate a mano. Dove un raffinato gioco di bucature sottolinea il puntale e impreziosisce il fianco. La suola in cuoio è dotata di un pratico inserto in gomma che la rende antiscivolo. Da abbinare con la cintura in preziosa pelle délavé color caffè. Fibbia in metallo liscio dall’essenziale forma squadrata.

La parola d’ordine Santoni è artigianalità. Il know-how del prestigioso marchio rende ogni calzatura unica e inaspettata. Per l’autunno, il modello monk Colin stupisce per la sua colorazione unica. Vitello lucidato e colorato rigorosamente a mano, nei toni del marrone viene declinato in tre colori invertiti. La destra opposta alla sinistra: questo è il tocco insolito che dona carattere a queste scarpe da uomo monofibbia. La cui personalità è completata dalla frangia sul davanti e il motivo a coda di rondine. Uno dei modelli più eccentrici della storia del marchio, una calzatura dal forte impatto visivo perfetta per i moderni dandy.