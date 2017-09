In forma splendida, nel pieno della vostra stagione di nascita, con tutti i pianeti in regola per conquistare obiettivi ambiziosi e perfino il cuore di chi desiderate. Il finesettimana si prospetta eccitante, con la complicità di una Luna capace di valorizzare al massimo il fascino personale

colore: Asso di Cuori

Depeche Mode, I feel you