Vodka in 5 cocktail che esplorano i confini del gusto

Courtesy of @Grey Goose

Vodka: la Grey Goose, ad esempio. 100% francese, nasce dalla distillazione dei grani invernali coltivati in Picardia e Beauce. Quest’anno il celebre distillato ha presentato a Milano il suo Atelier of Taste. Un vero e proprio laboratorio in cui si incontrano mixology e alta cucina, con il solo fine di esplorare i confini del gusto. 5 gusti: dolce, salato, acido, amaro e umami. Cos’è l’umami? Ciò che rende cibi e bevande particolari, saporiti.

Vodka: i 5 cocktail di Grey Goose

La vodka francese ha selezionato alcuni tra i migliori chef e bartender del mondo invitandoli a Le Logis, la casa di Grey Goose. L’obiettivo era quello di far loro esplorare i confini del gusto usando solo i migliori ingredienti francesi. Un’esperienza culinaria di grande livello che ha portato a creazioni straordinarie.

Ogni paese è stato rappresentato da uno chef e da un bartender. Il menu studiato in Francia è stato poi riprodotto negli “Atelier of Taste” organizzati da Grey Goose nei vari paesi, a Venezia lo scorso 6 settembre presso il JW Marriot Venice Resort & SPA sull’Isola delle Rose in Laguna San Marco.

Gli ospiti sono stati accolti in una location esclusiva, un rooftop da cui si gode di una vista spettacolare a 360 gradi sulla Laguna. Lo chef stellato Luigi Taglienti e il bartender Luca Angeli, sono stati veicoli di una degustazione di abbinamenti sorprendenti. Ecco allora le ricette dei 5 cocktail (con i 5 piatti stellati) ispirati ai mondi del gusto.

Salty Goose (salato)con Financier al limone e maggiorana

4,5 cl Grey Goose

2,0 cl St Germain

2,5 cl Pompelmo Rosa

Nebulizzazione di Acqua di mare

Fetta di Cetriolo

Pepe nero

The apple of my eye (acido) con Raviolo al limone alla brace con acqua fredda di chinotto

4,5 cl Grey Goose

2,5 cl St Germain

2,0 cl Succo di mela verde

Top soda

Rosmarino

Fette di mela verde

Le Grand Goose (umami) con Estrazione di sedano rapa

4,0 Grey Goose Poire

2,5 St Germain

Pera glassato al burro

Zafferano

Soda

Fetta di pera allo zafferano

Le vie en rouge con Capasanta al rosmarino

4,5 cl Grey Goose

2,0 cl Bitter Martini

1,0 cl St Germain

Fragole

Ciliegie

Camomilla

Top di Bitter Lemon

A Jolie Goose (dolce) con Tartufo nero e tiramisù

4,5 cl Grey Goose

2,5 cl St Germain

Ananas a cubi

Timo

Top Ginger Beer