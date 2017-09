Oggi prevale un umore ballerino, forse turbato da eccessi di suscettibilità e tentato dalla ritenutezza, dal silenzio. Il cielo sopra di voi è per altri versi terso e, in prospettiva assai stimolante: è importante non farsi condizionare troppo da variabili emotive e abbracciare un atteggiamento di benevolenza paziente, come suggerisce Giove, in splendido trigono

colore: Verde Pastello

Dizzy Gillespie, Salt peanuts