Le emozioni per la scienza sono esattamente 27

La palette delle emozioni umane è vastissima. Ci sono mille sfumature della gioia, e altre mille della tristezza. E’ per questo che gli esperti tendono a raggrupparle in 6 macro aree, ma un recente studio afferma che lo spettro è più ampio. Sarebbero infatti 27 le emozioni entro le quali si definiscono tutti gli stati d’animo possibili. Lo studio proviene dall’università di Berkley, lo trovate per intero qui, ma vi riassumiamo i concetti base.

Lo studio: quali sono le emozioni umane?

Le 27 emozioni sono state individuate prendendo 800 persone come soggetti. Sono stati mostrati loro dei videoclip, ed è stato chiesto di annotare quali sentimenti e stati d’animo suscitavano guardandoli. Si trattava di brevi clip, 10 secondi circa l’uno, con scene emotivamente rilevanti come nascite, morti, azioni pericolose, disastri naturali, atti sessuali. I soggetti hanno quindi dovuto definire le emozioni suscitate, e in un secondo momento fare una sorta di classifica dei video che più scaturivano tali stati d’animo. Divisi in diversi gruppi, i soggetti hanno espresso una gamma di emozioni quantificabile in 27 totali. Persone estranee tra di loro hanno identificato con la stessa nuance la propria sensazione, permettendo ai ricercatori di individuare uno spettro preciso di stati d’animo umani.

Quali sono queste emozioni?

L’elenco stilato dai ricercatori li ha condotti a creare una sorta di ‘mappa’ delle emozioni. Ecco quali sono in ordine alfabetico gli stati d’animo che le persone possono provare. Ammirazione. Adorazione. Apprezzamento (estetico). Divertimento. Ansia. Soggezione. Imbarazzo. Noia. Calma. Confusione. Bramosia. Disgusto. Empatia (nel dolore). Invidia. Rapimento (nel senso di estasi). Eccitazione. Paura. Orrore. Interesse. Gioia. Nostalgia. Romanticismo. Tristezza. Soddisfazione. Desiderio (sessuale). Compassione. Trionfo.