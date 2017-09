Primo appuntamento: l’alcol aiuta le donne, ma non gli uomini

In aumento le donne che si presentano durante un appuntamento galante con un po’ di alcol in corpo…

Si sa, organizzare un primo appuntamento vuol dire porsi diversi interrogativi. Quale vestito indossare, ad esempio. O cosa mangiare. E, di questi tempi, anche chi dovrà saldare il conto. Ma anche quanto, cosa e, sopratutto, se bere alcolici. Sembra che, sorprendentemente, siano tanti i single che si affidano all’alcol per scaldare l’atmosfera.

Una nuova ricerca ha rilevato che il 46% dei ragazzi sceglie un bicchiere in più prima di un incontro di sesso. Per questo studio sono state contattate cinquecento persone, con lo scopo di investigare il ruolo esercitato dall’alcool nella vita amorosa. “Scolarsi” una bottiglia prima di andare ad un appuntamento è una scelta abituale per la metà degli uomini. Ma anche per un terzo delle donne, esattamente per il 36%.

Questo risultato stupisce in quanto l’alcool è considerato, in realtà, un ostacolo alla performance fisica di un uomo. E causa persino disfunzione erettile. E’ un problema, quest’ultimo, che accomuna circa la metà dei maschi compresi tra i 40 e i 70 anni. Consiste nel non riuscire ad ottenere o a mantenere un’erezione sufficiente per un rapporto completo.

Alcol e sesso: se un bicchiere in più sembra aiutare la donna, potrebbe però causare qualche “problemino” all’uomo…

Il dottor Adam Simon ha attribuito questa sorta di impotenza, per l’appunto, al consumo di alcol. Certamente non tutti reagiscono ai cocktail o alle bollicine allo stesso modo. Il suo consiglio, comunque, è di non esagerare. E ci sono diverse ragioni. Se si superano sei bicchieri di vino o sei pinte di birra, la probabilità di incorrere in problemi sessuali aumentano. E si diventa meno forti anche a livello di fertilità, discorso valido per entrambi i sessi. Un’altra ragione è quella anticipata: gli uomini possono accusare problemi erettili. Inoltre lo specialista spiega che bere troppo ostacola la giusta circolazione del sangue.

Secondo uno studio riportato dall’American Journal of Public Health, il 30% delle donne sessualmente attive non ha mai incontrato un ragazzo senza essere un po’ su di giri. Quindi l’uso di alcol pare sia la norma. Soprattutto nelle ragazze single. I ricercatori della Columbia University hanno affermato che la probabilità che le single bevano prima di far sesso è tre volte maggiore rispetto a chi già vive una relazione. Ed è proprio negli ultimi dieci anni che il bere compulsivo tra le donne è cresciuto sette volte più velocemente rispetto agli uomini.

E’ chiaro, dunque, che l’aumento delle “bevitrici da primo appuntamento” comincia a essere una realtà tangibile. Nel bene e, soprattutto, nel male.