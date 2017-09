Torta di pere e cannella: il gusto è delicato come l’autunno

Torta di pere e cannella; ed il gusto è delicato come l’autunno. Se in una torta morbida il dessert coccola, al contrario qui è la cannella che stuzzica il palato con il suo sapore frizzantino. Un po’ come è l’autunno. Confortante ma anche in grado di anticipare il freddo dell’inverno con le sue temperature non sempre moderatamente calde.

Torta di pere e cannella, dessert di mezza stagione

Per questo motivo la torta di pere e cannella è un dessert tipico della mezza stagione. Che prepara al freddo e insieme consola e coccola. La ricetta che vi proponiamo oggi è inoltre preparata con della semplice pasta sfoglia. Potete per esempio cucinare la pasta sfoglia da voi oppure comprarla già preparata nelle molte versioni in commercio. La torta ricorda la consistenza del tradizionale strudel, ma è arricchita da alcuni particolari molto golosi.

Ecco la ricetta della torta di pere e cannella suggerita dal colosso Buitoni.

Tenete presente che la preparazione durerà circa 20 minuti, mentre la cottura circa 30 minuti. Per la preparazione e la cottura avete invece bisogno di circa 50 minuti.

Questa ricetta inoltre va servita calda. Le pere caramellate e cannella, sono accompagnate da palline di gelato fior di latte.

Ingredienti:

Gelato fior di latte

250 g

Zucchero di canna

20 g

Pasta sfoglia rotonda

1 confezione

Pere

2

Cannella in polvere

q.b.

Preparazione

Sbucciate le pere, privatele del torsolo e tagliatele a fettine.

Spolverizzate il fondo di una padella a 2 manici con lo zucchero e adagiatevi sopra le fettine di pera.

Mettete la padella sul fuoco e lasciate caramellare per alcuni minuti.

Levate dal fuoco, ricoprite le fettine di pera con la pasta sfoglia e cuocete in forno caldo a 200°C per 25 minuti circa.

Sfornate e rovesciate il dolce su un piatto da dessert piano.

Lasciate intiepidire e spolverizzate con la cannella.

Tagliate la torta a spicchi, adagiatevi sopra una pallina di gelato e servite immediatamente.