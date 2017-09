Siete in un periodo di vera e propria ‘resurrezione’ da sfruttare a piene mani rilanciando su tutti i fronti. Oggi la Luna è vostra complice in amore, ma anche per sviluppare le giuste strategie in fatto di lavoro, tema a voi particolarmente caro. Fascino personale in aumento esponenziale

colore: Oro Rosa

Art Blakey, A night in Tunisia