Aeroporto con piscina: la nuova tendenza vip

L’aeroporto con piscina è pronto a soddisfare le esigenze degli ospiti più in vista che possono cosi nuotare prima di recarsi al gate. Non appena la furia dell’uragano Maria sarà passata e tornerà tutto alla normalità, riprenderanno anche i voli verso Punta Cana, in Repubblica Dominicana. E’ qui, infatti, nella nuova sala Vip, che da dicembre prossimo verrà ospitata una nuova piscina all’aperto. Dove i visitatori potranno nuotare con veduta sulle piste. E rilassarsi a bordo vasca o su una grande area rivestita in legno dalla raffinata pavimentazione.

L’AEROPORTO CON PISCINA: DAI CARAIBI A SINGAPORE

Il nuovo salotto di lusso sarà il terzo spazio Vip dell’aeroporto. E’ stato progettato dall’architetto domenicano Antonio Segundo Imbert. I due salotti esistenti, situati nel Terminal A e B, sono aperti per i membri di Priority Pass e i passeggeri che acquistano un pass per accedere a entrambi i saloni. La dimensione della piscina, il costo giornaliero per accedere al salotto e altri dettagli sono ancora da annunciare dal gruppo Puntacana Resort & Club che gestisce l’aeroporto. Inaugurato nel 1983, è costruito in stile tradizionale domenicano, con terminali a cielo aperto con tetti coperti di palme. È diventato il primo aeroporto internazionale di proprietà privata nel mondo. Nel corso degli anni si è esteso enormemente per sostenere l’industria turistica in forte espansione della regione.

Non è però il primo aeroporto a presentare una piscina. L’aeroporto Changi di Singapore, votato come migliore del mondo per il quinto anno, dispone di una piscina panoramica presso l’Aerotel Airport Transit Hotel al Terminal 1. La struttura vanta anche una vasca idromassaggio, bar a bordo piscina e docce. Il Singapore Changi International Airport è uno degli aeroporti più moderni e confortevoli al mondo. Concepito per accogliere l’Airbus A380, propone ai viaggiatori una moltitudine di negozi. A cui si aggiungono un centro fitness, un supermercato, una clinica, un business center. Ed anche un hotel, il Crowne Plaza, che comunica con il terminal 3.

Fiore all’occhiello sono però la cascata, la piscina, le sale cinema gratuite per i passeggeri in transito. Ed anche uno specchio d’acqua con numerosi pesci esotici, un giardino di farfalle e una piantagione decorativa di orchidee. La piscina sul tetto è aperta 24 ore su 24. Il biglietto di ingresso comprende una bibita al bar e la possibilità di usufruire delle docce.