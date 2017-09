Colori autunno inverno: la nuova palette

Non sono fluo, ma nemmeno pastelli delicati. I colori autunno inverno 2017 2018 hanno forza, carattere e personalità. Li abbiamo visti sulle passerelle di Londra, New York, Milano e Parigi. Ora è il momento di indossarli. Ecco quali sono le principali tendenze in fatto di colore per la stagione appena cominciata.

Colori autunno inverno 2017 2018

Il nero è un sempreverde, non ci sono dubbi, ma non sarà lui il protagonista della stagione fredda. Accompagnerà, semmai, le variazioni cromatiche che stiamo per presentarvi. La palette dei grandi classici, degli abbinamenti sempre efficaci, gli preferisce comunque il grigio, in tutte le sue nuance, incluso l’argento. Anche il blu oltremare, scuro e intenso, torna ad essere un importante colore basic.

I colori autunno inverno combattono le giornate più cupe, ma non lo fanno né con gli eccessi del fluo, né tantomeno con i delicati e sbiaditi pastelli protagonisti della scena negli ultimi anni – unica eccezione, il rosa cipria, che ancora cavalca l’onda delle tendenze. Una delle tinte regine è ad esempio il giallo, nelle sue sfumature più calde. Il curry, per la precisione. O il senape nella sua accezione più brillante. Ma anche il mango, per un tocco più acceso. Colori caldi, terreni, intensi.

Annunciato da tempo, il re dell’autunno è il rosso. Intenso, sensuale, forte. Le nuance vanno dallo splendente color fragola, al più cupo granata, passando per un cremisi dalla sfumatura rosa. E difatti un altro grande protagonista della stagione è il rosa, oggi vero principe della grafica, del design, persino della cucina. Tanto da essere diventato un trend social, il ‘rosa millennials’.

Un altro importante colore autunno inverno è il regale viola. Da tempo scomparso dalle scene, è tornato in passerella nient’affatto invecchiato. A volte porta una venatura grigia, quasi un lilla cupo. Infine, non si può non citare l’azzurro. Non il Serenity tenue di qualche stagione fa, ma un celeste carico, intenso, del colore del cielo.

Come si portano?

Tenetevi forte, e imparate a superare le vostre diffidenze, perché i colori autunnali si portano in total look. Privilegiate i cappotti nelle tinte che vi abbiamo suggerito, e non lesinate in pantaloni, scarpe, accessori. Per rassicurarvi, aggiungete qualche tocco di grigio, ma non abbiate timore degli outfit monocolore, sono il must di stagione.