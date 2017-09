Espatriati: Nord Europa destinazione meno amichevole

Paese che vai, carattere che trovi. Sono tante le persone che, al fine di migliorare la propria situazione sociale e lavorativa, fanno le valigie per iniziare una nuova vita altrove. Stando a quanto si legge sul Business Insider, i Paesi nordici, nonostante siano sempre in cima alle classifiche per quel che concerne la qualità della vita, della cure mediche, dell’istruzione etc., allo stesso tempo sarebbero i peggiori per quanto riguarda la possibilità di socializzare e stringere nuove amicizie. La questione riguarda gli espatriati, i cosiddetti “expat”. Parliamo di tutte quelle persone che, per dovere o piacere, sono residenti in un Paese diverso rispetto a quello in cui sono nati e cresciuti.

Espatriati in Nord Europa: pro e contro

A rivelarlo è stata l’annuale ricerca Expat Insider 2017 condotta da InterNations, che ha chiesto a più di 12.500 espatriati (rappresentati 166 nazionalità e residenti in 188 diverse realtà), di valutare la qualità della vita, le opportunità di lavoro, il salario e la sicurezza in 65 differenti Paesi. Quando si parla di Norvegia, Finlandia, Svezia e Danimarca bisogna mettere i puntini sulle “i”. Ebbene sì, non è tutto oro quello che luccica. Al di là del rimarcare gli elevati costi della vita, molti espatriati hanno rivelato le non poche difficoltà a interagire con i locali.

Problemi di socializzazione

In Norvegia, Danimarca e Svezia più di sei espatriati su dieci hanno rivelato di avere avuto difficoltà a costruire amicizie con i residenti. “Come nella maggior parte dei Paesi nordici, le persone sono piuttosto fredde e chiuse. Non sono particolarmente aperte alle conversazioni con persone nuove” – ha detto un cittadino britannico che vive in Svezia.

E ancora, il 46% degli intervistati residenti in Danimarca, hanno affermato che la loro rete sociale è composta prevalentemente da altri espatriati. Le cose vanno diversamente in Finlandia là dove, il 27% degli expat, sono riusciti ad avere legami con i locali.

Finlandese: la lingua più difficile da imparare

Lo scoglio più grande è la lingua, soprattutto in Finlandia. Sono necessarie 1,110 ore di lezione per acquisire un buon livello di finlandese a differenze delle 600 ore sufficienti per avere dimestichezza con le altre lingue nordiche. Ma, in realtà, le barriere linguistiche non sono del tutto proibitive per gli espatriati. Tutti parlano perfettamente inglese. Uno spagnolo residente in Svezia ha infatti affermato che si può tranquillamente sopravvivere senza pronunciare una parola di svedese.

Paesi a portata di famiglia

I Paesi nordici rientrano tra le prime 5 destinazioni preferite dalle famiglie di espatriati. La Finlandia è particolarmente rinomata per la qualità dell’istruzione. Molti genitori si ritengono infatti molto soddisfatti dell’offerta riservata ai bambini. “E’ uno dei migliori posti della terra per far crescere i propri figli” – ha commentato un’americana riferendosi alla Finlandia. “La Danimarca è un Paese molto family-friendly. Anche il luogo di lavoro offre molto supporto alle famiglie” – ha invece affermato un cittadino britannico.

Casa, ma quanto mi costi?

Le settimane di lavoro sono fino a 5,8 ore più corte nei Paesi nordici rispetto alla media globale. Tutto ciò però ha un prezzo. Circa tre espatriati su dieci (residenti in Finlandia, Svezia e Danimarca) ritengono che il loro reddito non sia sufficiente per vivere serenamente. La questione riguarda in primis la ricerca del giusto alloggio. Un americano residente in Svezia ha infatti definito i prezzi delle case “proibitivi”. Prima di scegliere dunque la destinazione in cui cercare fortuna, bisognerebbe tirare le somme sui pro e i contro. A qualcosa bisogna sempre rinunciare.