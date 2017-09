Faccende di casa brucia-calorie: puliamo e dimagriamo

Faccende di casa? No grazie. Ma se scoprissimo che aiutano a bruciare le calorie? Non sarebbe meglio eliminare qualche chilo stando in una casa ben pulita? Uno studio del Good Housekeeping Institute (GHI) ha scoperto che è possibile.

Faccende di casa: come bruciare fino a 600 calorie

Dimenticate lo yoga e il paddle. Nuove ricerche suggeriscono di poter rimanere in forma semplicemente svolgendo lavori domestici. Lo studio del Good Housekeeping Institute (GHI) ha svelato come le persone dedite alle faccende di casa possano bruciare una media di 600 calorie facendo solo due ore di lavori domestici.

Si parla di quasi il doppio delle 374 calorie bruciate durante una corsa di 5 km. E c’è anche una classifica. Per esempio, con la pulizia delle finestre che rappresentano “l’esercizio” più faticoso.

Le faccende brucia-calorie: finestre e pavimenti sul podio

I ricercatori del GHI hanno equipaggiato i partecipanti con inseguitori di idoneità FitBit Flex 2, che misurano la quantità di energia consumata durante i lavori comuni. Quindi hanno calcolato il numero medio di calorie bruciate durante una sessione di 20 o 40 minuti per determinare il lavoro più impegnativo.

Vince la pulizia della finestra con i partecipanti che bruciano una media di 115 calorie in soli 20 minuti. Lavare il pavimento è al secondo posto con 107 calorie bruciate. Durante l’igiene del bagno “calano” 100 calorie – l’equivalente di due barrette di cioccolato. Pensateci quando avete voglia di dolce: mangiate e poi “dedicatevi” alla toilette.

Spolverare mobili, quadri, mensole e apparecchi tecnologici per 40 minuti, fa eliminare quasi 200 calorie. Amanti dell’aspirapolvere, consolatevi: siete in fondo alla lista con una media di 86 calorie in soli 20 minuti. Ma ogni attività può essere fornita da minuti o forza maggiori. I risultati mostrano che ci possono essere benefici nascosti per offrire alla casa un “autunno pulito”, secondo il GHI. L’esperto di pulizia.

Fonte dailymail.co.uk