Iniziate la settimana in contropiede, con la Luna in secca opposizione e una serie di pianeti veloci in angolo dissonante, che vi complicano le cose e vi mettono di fronte a scelte non facili. Fortunatamente entro qualche giorno si concluderà la quadratura di Mercurio, che tornerà vostro alleato nel superamento di questi ostacoli. Non forzate gli eventi

colore: Verde Camouflage

Jain, Dynabeat