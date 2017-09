LaPresse Uzo Aduba di Orange Is The New Black è stata uno dei primi sprinters dell'Università di Boston. LaPresse Dwayne "The Rock" Johnson era un lottatore prima di iniziare la sua attività, ma prima ancora, era un giocatore di calcio. LaPresse Terry Crews ha giocato a calcio nel NFL. LaPresse Mark Harmon era il quarterback della squadra di football della sua università in California. LaPresse Jason Statham era un membro della squadra nazionale di tuffi britannica. LaPresse Sheryl Crow correva come un fulmine al liceo. LaPresse Mahershala Ali è andato al college grazie ad una borsa di studio per il basket. LaPresse Tommy Lee Jones ha giocato nella squadra di football della sua università, Harvard. LaPresse George Clooney ha sperimentato per un pò il baseball agonistico con i Cincinnati Reds. LaPresse Chris Pratt era un wrestler ai tempi del liceo. LaPresse Jamie Foxx aspirava a diventare un giocatore di football professionista. LaPresse Kate Hudson giocava a calcio al liceo.

Star anche sul campo da gioco

Star dai trascorsi atletici. Alcune stelle di Hollywood hanno anche dei discreti meriti sportivi.

Terry Crews, ad esempio, ha giocato per la National Football League (NFL) prima di diventare un attore comico e la star di “Orange is the New Black” Uzo Aduba è stata uno sprinter ai tempi dell’università.

Mentre alcune celebrità sono rimaste ferme all’attività sportiva liceale, altri hanno continuato a giocare al college e oltre.

Di seguito trovate le 12 celebrities che hanno sempre praticato sport, alcune anche a livello agonistico. Continuate a scorrere le foto per scoprirle tutte.

Fonte: Business Insider

