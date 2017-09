Tutti i pianeti veloci si trovano dalla vostra parte, movimentano infatti gli eventi in direzione positiva e finalmente potete progettare i prossimi traguardi con argomenti solidi, concreti, come la Terra, vostro elemento simbolo. Anche Venere in bel trigono vi predispone all’impegno in coppia e alla condivisione di importanti progressi personali

colore: Argento Vivo

Imany, Silver Lining