Siete in un periodo davvero propizio, con il favore di tutti i pianeti veloci che facilitano il compito di organizzazione delle energie e delle risorse personali. In piena attività sfoderate senso pratico imbattibile e prontezza nel prendere la giusta decisione. Il fronte del cuore è contemporaneamente in fermento. Imperativo agire, senza posticipazioni

colore: Carta da Zucchero

Zucchero, Wonderful life