L’uomo ideale è basso e grasso. Ma sarà vero?

E’ nell’immaginario comune: l’uomo ideale è, da sempre, alto, moro, bello. Fino a prova contraria. Ebbene, una piccola prova contraria ora c’è. Un importante sito di incontri, infatti, dice che il “maschio” deve essere basso, moro e grassoccio. Match.com, infatti, analizzando i profili di milioni di membri, ha scoperto che le donne sono maggiormente attratte da queste caratteristiche. Ma sarà vero?

Risultati che rinnegano, quindi, la maggior parte degli studi fatti finora. Come quello del 2016, in cui si è concluso che l’altezza era l’elemento più interessante per conquistare una donna. Match ha analizzato le preferenze di selezione dei suoi iscritti per fotografare la loro “realtà virtuale”. E i risultati sono sorprendenti su vari livelli. Le donne ideali, invece, avrebbero lunghi capelli biondi e occhi azzurri. Sebbene sei anni fa sempre Match aveva sottolineato come, su 2mila uomini, il 60 per cento preferissero le brune.

Gli uomini preferiscono le bionde con gli occhi azzurri, le donne premiano quello basso e grosso

“Quello che la ricerca mostra è una mutevole preferenza in ciò che la gente trova attraente, ma naturalmente la preferenza non può prevedere la compatibilità”, spiega l’esperto di incontri di Match Vicky Pavitt. “L’idea di un “partner perfetto” non esiste, perciò siate aperti ai tipi di persone che vi potrebbero attirare!”. Aggiungono, giustamente.

Da un punto di vista professionale, le donne puntano ai medici. Mentre gli uomini preferiscono le libere professioni, premiate di più rispetto a insegnanti e architetti. Inoltre i maschietti sembrano prediligere l’idioma spagnolo, mentre le donne si fanno sedurre dall’accento francese. Altri elementi che sembrano premiare la ricerca del partner, e qui non ci sono distinguo sessuali, sono la presenza di un cane, la musica rock pop e un bel sorriso.