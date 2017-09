Prenotare una crociera: perché è meglio farlo ora

Anche se l’estate si è appena conclusa non è svantaggioso prenotare una crociera in questo periodo. Per le compagnie navali è tempo di bilanci ma anche di pianificazioni future. Non solo quelle che riguardano l’autunno appena incominciato. Ma anche per l’estate prossima. MSC Crociere, leader del settore, si propone ai passeggeri con 5 ottimi motivi per pensare già da ora alla stagione calda 2018.

PRENOTARE UNA CROCIERA: QUANDO FARLO

Innanzi tutto, pensandoci con cosi largo anticipo, c’è una maggiore possibilità di scelta. Si può beneficiare di prezzi più vantaggiosi e di pacchetti esclusivi. Come quelli legate alle cabine o alle escursioni. Che non risulteranno quindi esauriti. E permettono la giusta soluzione a seconda delle proprie possibilità economiche.

L’estate 2018 vedrà scendere in mare per MSC Crociere le due nuove ammiraglie della flotta. MSC Seaside e MSC Seaview sono due gioielli dalle caratteristiche uniche. E sono pronte ad offrire un’esperienza di navigazione del tutto innovativa. Questo grazie alla tecnologia ma anche ai grandi spazi aperti che permettono una maggiore vicinanza dei passeggeri al mare anche in fase di navigazione.

MSC permette di visitare le perle del Mediterraneo. Grecia, Spagna, Croazia e Albania sono tra i luoghi più visitati. La magia di Santorini o la movida di Ibiza possono essere vissute grazie agli itinerari offerti da MSC Musica, MSC Poesia e MSC Sinfonia.

Per chi ha maggiori possibilità economiche, ecco che si presenta la possibilità di scegliere l’esclusiva esperienza del MSC Yacht Club. Si tratta di un’offerta di alto livello. Con servizio maggiordomo dedicato 24 ore su 24, concierge privato, suite di lusso fino al cibo e alle bevande incluse nel pacchetto. E ancora ristoranti dedicati, fino alla Spa.

Un viaggio in crociera è un’esperienza a 360° che coinvolge tutta la famiglia. L’offerta a bordo della navi MSC è in grado di soddisfare grandi e piccini. Si va infatti dalle palestre, piscine e baby club alle serate a tema. E per i più piccoli compaiono nomi in collaborazione come LEGO e Chicco.