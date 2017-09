Velvet & flowers, calzature in veste autunnale

Se esiste un tessuto che può essere elegante e, allo stesso tempo casual, quello è il velluto. Oltre a ricoprire di morbidezza abiti e cappotti, veste di sensualità anche le calzature donando loro lucentezza. Ispirazioni retrò e stile contemporaneo influenzano la collezione A/I 2017-2018 di Frau, azienda che ha alle spalle ben 65 anni di storia. La nuova stagione strizza l’occhio alla velvet mania e propone modelli (rigorosamente Made in Italy) dal forte impatto estetico.

Velvet style, il velluto sbarca in casa Frau

Il protagonista è lui, il velluto, un tessuto morbido e seducente dall’allure molto aristocratica. Il tutto è però impreziosito dalla presenza di fiori. Il mix&match porta in scena ricami floreali pronti a farsi notare su fondo nero. Ce n’è per tutte. Si va dalle pratiche ballerine alle più sofisticate décolleté passando per stivali bassi con tacco e sneaker con fondo in gomma chiara a contrasto. Con cosa si abbinano? Vanno bene sia per il giorno che per la sera ovvero possono sdrammatizzare il classico tailleur così come valorizzare semplici vestitini, blazer etc.

Mjus Shoes, scarpe dal fascino bohemian

Quando tradizione e innovazione trovano un punto d’accordo, il risultato è un nuovo compromesso di stile. I fiori, veri e propri leitmotiv di stagione, sono familiari anche a Mjus Shoes. Il brand italiano di calzature e accessori femminili artigianali si rivolge a tutte le donne moderne e indipendenti proponendo loro dei modelli che invitano a fare un salto indietro nel tempo per riscoprire quel fascino tipicamente bohemian e anticonformista di inizio Novecento.

Dalle sneaker alle ballerine

Ad andare in scena sono tessuti luxury che, per fantasia e colore, molto ricordano le classiche tappezzerie barocche così come i tappeti orientali. A dimostrarlo sono vere e proprie opere d’arte da indossare ovvero sneaker in velluto con stampa floreale e finiture in pelle o ancora l’anfibio stringato con fibbia in velluto con stampa floreale e pelle. Solo per citare alcuni dei modelli pronti a portare una boccata d’aria fresca nel guardaroba.