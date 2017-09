Sole e Giove nel vostro segno irradiano di ottime energie il cielo su di voi, ora siete in grado di aprire nuovi scenari a lungo desiderati, in sintonia con le vostre più profonde necessità. Periodo fortunato, da sfruttare con coraggio e decisioni audaci, senza troppe riflessioni sui pro e i contro, come in genere la vostra natura impone

colore: Giada

Lana Del Rey, Once Upon a Dream